Политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно оценила заявления премьеров Словакии и Венгрии об Украине

Судя по всему, словесные выходки Фицо вместе с рос вояжами — это не только шантаж Украины (не обречение электроэнергии), но и в целом Запада.

Один, Орбан, развел псевдомиротворчество, суть которого — ни слова, хотя бы, осуждения российских атак, взамен Украина должна уступить свои территории, разоружиться и не идти в НАТО, а Запад — прекратить военную помощь Украине и снять санкции с РФ.

Другой, Фицо, по сути, призывает к сохранению/восстановлению потребления рос энергоресурсов, а то иначе – начнется размахивание угрозами. В какой-то мере подрыв подводных кабелей инфраструктуры (в частности, недавно в Балтийском море), в которых подозревается Россия, — это суть такого подхода.

Чем быстрее НАТО определится со своей новой стратегией по отношению к РФ, тем быстрее это остановит попытки Кремля использовать отдельных европейских политиков в свою пользу.

Источник: пост Яхно в Facebook.