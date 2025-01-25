Гренландія це "перо в печінку" Путіну - Олександр Невзоров
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Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров пояснив, чому Дональду Трампу знадобилася Гренландія
Гренландія, яка стала ідеєю-фікс Трампа це "перо в печінку" путіну та всім хамським "північним планам" РФ. Росії потрібна "північ", щоб звідти шантажувати та лякати світ швидкістю "підльотів" і загнати туди юрби рабів, що будуть смоктати нафту. У цивілізованого світу на Полюси та приполяр’я дещо інші плани.
Трамп почав грубувато. Він учора зателефонував прем’єрові Данії, яка формально володіє островом і... розмовляв з нею.
Тією самою, вже призабутою світом, "американською мовою".
Найкоротший шлях для російських ракет у бік США через Гренландію. Тож Трамп хоче її забрати.
- Трамп учора дзвонив до прем’єрки Данії з вимогою передати Гренландію. Розмова пройшла жахливо — Трамп поводився агресивно і наполягав на передачі острова;
- Трампу потрібна Гренландія для оборони США від російських ракет;
- Зараз на території Гренландії знаходиться лише одна військова база, там лише 80 співробітників;
- Атомні підводні човни РФ контролюють арктичні моря. РФ проводить там навчання з Китаєм;
- А військовий потенціал Данії у Гренландії — 4 кораблі та літак. Обороною острова де-факто займаються США.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
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