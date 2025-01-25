Російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров пояснив, чому Дональду Трампу знадобилася Гренландія

Гренландія, яка стала ідеєю-фікс Трампа це "перо в печінку" путіну та всім хамським "північним планам" РФ. Росії потрібна "північ", щоб звідти шантажувати та лякати світ швидкістю "підльотів" і загнати туди юрби рабів, що будуть смоктати нафту. У цивілізованого світу на Полюси та приполяр’я дещо інші плани.

Трамп почав грубувато. Він учора зателефонував прем’єрові Данії, яка формально володіє островом і... розмовляв з нею.

Тією самою, вже призабутою світом, "американською мовою".

Найкоротший шлях для російських ракет у бік США через Гренландію. Тож Трамп хоче її забрати.

Трамп учора дзвонив до прем’єрки Данії з вимогою передати Гренландію. Розмова пройшла жахливо — Трамп поводився агресивно і наполягав на передачі острова;

Трампу потрібна Гренландія для оборони США від російських ракет;

Зараз на території Гренландії знаходиться лише одна військова база, там лише 80 співробітників;

Атомні підводні човни РФ контролюють арктичні моря. РФ проводить там навчання з Китаєм;

А військовий потенціал Данії у Гренландії — 4 кораблі та літак. Обороною острова де-факто займаються США.

Джерело: пост Невзорова в Telegram