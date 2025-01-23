Чому Путіну потрібен новий формат війни, а не завершення поточної — ЗМІ

Кремль зацікавлений у продовженні бойових дій, переконаний експерт

Російський президент Володимир Путін не зацікавлений у закінченні війни з Україною, ймовірно, він хоче змінити характер протистояння із Заходом.

Про це в авторській статті для Foreign Affairs пише член Науково-консультативної ради Фінського інституту міжнародних відносин Андрій Колєсніков. За словами експерта, Путін, розпочавши вторгнення в Україну, втратив вплив на республіки колишнього СРСР.

Також Росія не зуміла запобігти розширенню НАТО — туди вступили Фінляндія та Швеція.

Водночас Росія з кожним днем відчуває на собі негативні наслідки через західні санкції та надмірні витрати на війну.

Експерт вважає, що Путіну потрібна війна, яка б сприяла мобілізації російського населення на підтримку режиму. При цьому Путіну не потрібні витрати, які підривають стабільність усієї політичної та економічної системи Росії.

Водночас Росія зараз не має достатньої кількості матеріальних і демографічних ресурсів, щоб повністю захопити і підпорядкувати собі Україну.

Як повідомлялося раніше, кандидат політичних наук Микола Капітоненко розповів "Телеграфу", що Трамп хоче зробити Росію нейтральною або перетягнути на свій бік у майбутньому протистоянні між США та Китаєм.