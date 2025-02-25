Скільки Україна протримається без зброї від США: названо критичний термін

Україна виробляє власну зброю, але ми відчуватимемо в основному брак систем ППО

Україна має достатньо запасів зброї для продовження бойових дій у нинішньому темпі лише до середини 2025 року без військової підтримки США. Після вичерпання американських запасів українські збройні сили втратять можливість завдавати ударів на великі відстані та ефективно захищати свої тилові позиції.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на чинних та колишніх західних посадовців.

"Ми можемо протриматися, можливо, пів року чи рік, щоб дати Європі час налагодити виробництво боєприпасів", — зазначив Микола Бєлєсков, старший аналітик української благодійної організації "Повернись живим". За його словами, Україна може зазнати певних втрат, можливо, втратити частину території, але "у нас немає іншого вибору, як боротися, незважаючи на труднощі".

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі POLITICO підкреслив: "Найпотужніший важіль впливу, який має Трамп на Україну, — це погрожувати непостачанням зброї. На мій погляд, у нас є шість місяців, перш ніж ми дійсно почнемо відчувати брак зброї на лінії фронту".

Європа готується компенсувати можливий дефіцит

Європейські країни вже активно готуються до можливого припинення американської допомоги. У 2024 році Європейський Союз, Велика Британія та Норвегія спільно надали Україні близько 25 мільярдів доларів військової допомоги — це більше, ніж США надіслали того року. ЄС суттєво збільшив виробництво артилерійських снарядів, і зараз обговорюється можливість збільшення допомоги ЄС до 30 мільярдів доларів цього року.

За даними Кільського інституту, з лютого 2022 року до кінця 2024 року США витратили 64 мільярди євро на військову підтримку України, тоді як Європа, включаючи Велику Британію та Норвегію, внесла майже 62 мільярди євро.

Водночас Україна створила потужну оборонну промисловість, яка зараз виробляє зброю на 30 мільярдів доларів на рік, що в шість разів більше, ніж у 2023 році. У 2024 році Україна виготовила близько 1,5 мільйона безпілотників, які стали основним видом оборони вздовж лінії фронту. Цього року, за словами українських чиновників, планується виготовити 3000 ракет і 30 000 безпілотників дальнього радіуса дії.

Найбільшою проблемою, на думку аналітиків, буде відсутність засобів протиповітряної оборони американського виробництва, зокрема систем Patriot, які можуть збивати російські балістичні ракети. Європа просто не виробляє достатньо таких систем, а в деяких випадках просто не має їх.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, скільки цілей знищено в небі України за три роки війни. Йдеться про десятки тисяч об'єктів різного озброєння.