Європа повинна стати стратегічно незалежною від США: в The Telegraph пояснили, що треба зробити

Європа не має критичної нехватки "традиційних" збройних сил, проте сили забезпечення бойових дій майже відсутні

Європа повинна стати стратегічно незалежною від Сполучених Штатів, оскільки новий президент США Дональд Трамп постійно погрожує скасувати зобов'язання американської сторони перед НАТО, та приязно дивиться у бік диктаторських режимів. Європейські країни повинні зробити деякі кроки для того, щоб стати на шлях реальної оборонної незалежності від США.

Про це написав військовий оглядач Девід Акс у своєму матеріалі для The Telegraph. Він нагадав, що вперше публічно про потребу оборонно дистанціюватися від США зробив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, але ця ж думка явно, або неявно вже засіла у головах багатьох лідерів країн Європи, наприклад, президента Франції Еммануеля Макрона.

Акс зазначає, що проєкт набуття "стратегічної автономії", якої Європа повинна набути за словами Макрона, коштував би сотні мільярдів доларів. Проте з огляду на дії США він вартий реалізації, оскільки безпека важливіша за гроші. На даний час Європі критично не вистачає низки військових можливостей, якими володіють США: це літаки-шпигуни, повітряні паливозаправники, супутники розвідки, "глушилки радарів", а головне – різноманітні ядерні сили стримування.

При цьому Європа не має критичної нехватки "традиційних" збройних сил: в неї великі людські ресурси, достатньо винищувачів, гелікоптерів, фрегатів, десантних кораблів, авіаносців і підводних човнів, щоб щонайменше перебувати у паритеті з російськими силами. Проте спеціалізованих сил, так званих "enablers", європейцям не вистачає. Наприклад, існує значний дефіцит літаків розвідки та спостереження, пілотованих повітряних дозаправників та інших повітряних сил забезпечення.

"У космосі все ще гірше. Сполучені Штати володіють 5200 з 7500 великих супутників у світі, в тому числі моделями спостереження і зв'язку, а також незамінним навігаційним сузір'ям GPS. Китай має близько 600 супутників, Росія – близько 200. Весь інший світ, включно з усіма європейськими космічними державами, має лише 1600 супутників", – зазначає Акс.

Окрема тема – наявність засобів постановки перешкод та протирадіолокаційних ракет. Парадокс в тому, що зараз Збройні сили України в цьому плані оснащені значно краще, зокрема завдяки постачанням часів адміністрації президента США Джозефа Байдена. Тому європейські військово-повітряні сили повинні терміново почати модифікувати власні літаки, пристосовуючи їх до завдань з перехоплення російських ракет та винищення російської ППО.

"Як тільки ці гіпотетичні європейські сили SEAD і DEAD завершать свою небезпечну роботу, європейські винищувачі зможуть наносити дуже руйнівні удари по критично важливих російських вузлах постачання та управління в глибині контрольованої Росією території. Але лише за наявності достатньої кількості літаків спостереження і супутників для виявлення цілей – і достатньої кількості танкерів для заправки паливних баків. Щоб досягти стратегічної автономії, за яку справедливо виступають Мерц і Макрон, Європа повинна будувати спеціалізовані літаки та космічні апарати. Багато. І швидко", – резюмував Акс.

Зазначимо, в Румунії 20 лютого повідомили, що під час так званих "переговорів" між росіянами та американцями в Ер-Ріяді російська делегація висунула США вимогу вивести сили НАТО зі східного флангу Альянсу. Це означало б виведення військових з країн Балтії, а також з більшості країн колишнього Варшавського пакту – і ця новина закономірно викликала занепокоєння у європейських столицях.

Також вже точно можна сказати, що під каток скорочення бюрократичних витрат державного апарату може потрапити Пентагон. Не так давно Трамп доручив Ілону Маску, який очолює створений Білим домом "Департамент ефективності уряду", перевірити витрати Міністерства оборони США. А новий міністр оборони США, колишній телеведучий Піт Хегсет, наказав підлеглим підготувати документ, який включає скорочення оборонних витрат на 8% протягом кожного наступного з п’яти років. Очікується, що документ викличе серйозний опір Конгресу, оскільки до нього мають увійти 17 категорій – модернізація ядерної зброї, протиракетної оборони, купівля підводних човнів, ударних БПЛА та боєприпасів та інші надважливі напрямки.