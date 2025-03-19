Український аудитор і громадський діяч спеціально для "Телеграфу" розповів, чи буде користь з е-гривні для українців.

Е-гривня — це буде третя, альтернативна форма поруч із готівкою та безготівкою. Це не електронні, а цифрові гроші, які можуть функціонувати поряд з готівкою і безготівкою. Громадяни можуть самі вирішувати, користуватись чи ні.

Єдиний функціонал, який я наразі бачу у Е-гривні, — це можливість маркування грошей, які видає держава, наприклад, програми е-підтримка, чи е-відновлення.

Наразі для отримання цих коштів потрібно відправити окремі рахунки та картки, а з е-гривною можна буде в магазині кодувати певні товари на цільові витрати, книги, ліки тощо. Це значно спростить адміністрування цих коштів. Після отримання грошей продавцем цільова позначка анулюється, і їх можна використовувати як звичайні гроші. Проте наразі це пілотний проєкт, НБУ лише шукає технологічного провайдера, і коли він буде реалізований, невідомо.