Украинский аудитор и общественный деятель специально для "Телеграфа" рассказал, будет ли польза из е-гривны для украинцев.

Е-гривна – это будет третья, альтернативная форма рядом с наличными и безналичными. Это не электронные, а цифровые деньги, которые могут функционировать рядом с наличными и безналичными. Граждане могут сами решать, пользоваться или нет.

Единственный функционал, который я вижу в Е-гривне, — это возможность маркировки денег, которые выдает государство, например, программы е-поддержка, или е-восстановление.

Для получения этих средств нужно отправить отдельные счета и карточки, а с е-гривной можно будет в магазине кодировать определенные товары на целевые расходы, книги, лекарства и т.д. Это значительно упростит администрирование этих средств. После получения денег продавцом целевая отметка аннулируется и их можно использовать как обычные деньги. Однако пока это пилотный проект, НБУ только ищет технологического провайдера, и когда он будет реализован, неизвестно.