В своем глубоком анализе заявлений Шойгу журналист раскрыл ключевой момент российской стратегии переговоров

В потоках информационного мусора вокруг переговоров мелькают отдельные важные реплики.

Вчера товарищ Шойгу поделился мнением относительно препятствий к урегулированию. Он выделил три пункта, из которых один действительно заслуживает внимания.

А именно: украинская Конституция устанавливает порядок изменения территории – через всеукраинский референдум. Шойгу де-факто признал, что все "референдумы", начиная с крымского и севастопольского в 2014 г., это чушь собачья, не имеющая никаких правовых последствий.

Но если раньше этот момент россияне топили в пропаганде, то сейчас для оформления новых территориальных захватов РФ хочет получить юридически безупречный процесс. И заодно постфактум закрепить староукраденное.

Чтобы это сделать, нужно снести действующую Конституцию Украины. Иных реалистичных способов нет.

Снести Конституцию теоретически можно, но для этого нужна полностью подконтрольная верховная власть – и президент, и Рада. Либо придётся задействовать экстравагантные меры спорной правовой природы. Что не даст Путину искомую легитимность.

Но. Ни организовать всеукраинский референдум, ни учредить власть, которая оформит изменения территории, практически невозможно. И точно невозможно в сжатые сроки.

Поэтому, либо надо играть на демонтаж государства и его переучреждение, а в процессе решать щекотливые вопросы. Либо отказываться от невыполнимых требований, задействовать какие-то суррогаты (решения ООН и других "Спортлото").

Если Кремль начнёт упираться по данному вопросу, значит, он признает, что истинной целью "СВО" является демонтаж Украины с последующим дроблением, появлением новых субъектов, которые и оформят всё на бумаге.

Что ещё интересно. Оформление хотелок РФ по НАТО также предполагает внесение изменений в Конституцию. Заявлений НАТО, что нас туда не возьмут, недостаточно. У нас целый президент согласно Конституции является гарантом реализации стратегического курса в НАТО.

Гарантировать внесение изменений в Конституцию невозможно – для этого понадобится как минимум согласие 300+ депутатских туловищ. Пообещать – да, гарантировать – нет.

А вот принять новую Конституцию без указанных норм – возможно. Но для этого потребуется время.

Как мы видим, пока в публичном пространстве этой темы нет от слова совсем. То редкоземельные АЭС, то ещё что-то.

Как только в эфире появится тезис о необходимости отмены украинской Конституции – это значит, что переговоры действительно приблизились к сущностным моментам. Интересно, кто его вбросит.

Источник — пост Алексея Копытко в Фейсбук.