Шойгу де-факто признал, что все "референдумы" - это чушь собачья - Алексей Копытько
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В своем глубоком анализе заявлений Шойгу журналист раскрыл ключевой момент российской стратегии переговоров
В потоках информационного мусора вокруг переговоров мелькают отдельные важные реплики.
Вчера товарищ Шойгу поделился мнением относительно препятствий к урегулированию. Он выделил три пункта, из которых один действительно заслуживает внимания.
А именно: украинская Конституция устанавливает порядок изменения территории – через всеукраинский референдум. Шойгу де-факто признал, что все "референдумы", начиная с крымского и севастопольского в 2014 г., это чушь собачья, не имеющая никаких правовых последствий.
Но если раньше этот момент россияне топили в пропаганде, то сейчас для оформления новых территориальных захватов РФ хочет получить юридически безупречный процесс. И заодно постфактум закрепить староукраденное.
Чтобы это сделать, нужно снести действующую Конституцию Украины. Иных реалистичных способов нет.
Снести Конституцию теоретически можно, но для этого нужна полностью подконтрольная верховная власть – и президент, и Рада. Либо придётся задействовать экстравагантные меры спорной правовой природы. Что не даст Путину искомую легитимность.
Но. Ни организовать всеукраинский референдум, ни учредить власть, которая оформит изменения территории, практически невозможно. И точно невозможно в сжатые сроки.
Поэтому, либо надо играть на демонтаж государства и его переучреждение, а в процессе решать щекотливые вопросы. Либо отказываться от невыполнимых требований, задействовать какие-то суррогаты (решения ООН и других "Спортлото").
Если Кремль начнёт упираться по данному вопросу, значит, он признает, что истинной целью "СВО" является демонтаж Украины с последующим дроблением, появлением новых субъектов, которые и оформят всё на бумаге.
Что ещё интересно. Оформление хотелок РФ по НАТО также предполагает внесение изменений в Конституцию. Заявлений НАТО, что нас туда не возьмут, недостаточно. У нас целый президент согласно Конституции является гарантом реализации стратегического курса в НАТО.
Гарантировать внесение изменений в Конституцию невозможно – для этого понадобится как минимум согласие 300+ депутатских туловищ. Пообещать – да, гарантировать – нет.
А вот принять новую Конституцию без указанных норм – возможно. Но для этого потребуется время.
Как мы видим, пока в публичном пространстве этой темы нет от слова совсем. То редкоземельные АЭС, то ещё что-то.
Как только в эфире появится тезис о необходимости отмены украинской Конституции – это значит, что переговоры действительно приблизились к сущностным моментам. Интересно, кто его вбросит.
Источник — пост Алексея Копытко в Фейсбук.
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