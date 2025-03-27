Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подытожил результаты саммита "коалиции желающих" в Париже.

Сегодня в Париже проходила встреча "коалиции желающих". Мы получили очередные пакеты помощи от наших союзников, что позволит существенно укрепить обороноспособность стран.

Но дело не только в этом. Прежде всего отмечу политический момент. На фоне неуверенности в результатах переговоров о мире саммит демонстрирует, что Украина имеет преданных союзников и международную поддержку. Это важно сейчас, потому что переговорный процесс в треугольнике Украина-США-РФ, очевидно, достиг своей первой "развилки".

Пока вижу два пути развития событий. Первый — продолжение работы переговорных групп и переход к обсуждению условий комплексного перемирия. Тогда "черноморский вопрос" может стать элементом более широких договоренностей о полном прекращении огня.

Второй путь — это, к сожалению, тупик, который отбросит стороны на стартовые позиции и очень отодвинет перспективу достижения мира в Украине уже в этом году.

Ближайшие дни и недели будут определяющими для достижения мира. Они покажут, действительно ли противоположная сторона стремится к устойчивому миру, готова продолжать переговоры и искать компромисс или затягивает время.

В этом контексте саммит "коалиции желающих" — это четкий сигнал, что Украина не останется одна в любом случае. Расчет россиян на то, что Запад "устал" и не хочет больше поддерживать Украину — напрасный. Капитуляции не будет. Россияне должны это хорошо понимать и взвешивать.

Поддержка союзников была и остается ключевым фактором нашей способности в войне и достижении долговременного мира. Мы благодарны нашим европейским и британским партнерам за их последовательную позицию и помощь Украине. Мы благодарны Президенту и администрации США за их лидерство в посредничестве мирного урегулирования в Украине.

Источник: сообщение Даниила Гетманцева в Telegram.