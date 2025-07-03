Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько пояснив, як Росія втрачає позиції на Кавказі

Останнім часом чимало поганих новин, які зливаються у загальний мінорний фон. У цій ситуації треба пам'ятати, що Україна має найпотужніший союзник – російську впертість. Росіяни нескінченно удосконалюються у вмінні створювати собі проблеми.

Ми також небезталанні по цій частині, але у росіян набагато більший масштаб і запопадливість. У цьому вони справді наддержава.

Яскравим прикладом є ситуація з Азербайджаном. Країна – найважливіша. Бжезинський коротко окреслив суть: без незалежного Азербайджану дуже складно конвертувати/монетизувати незалежність держав Центральної Азії.

Азербайджан за роки кропіткої роботи створив умови для поступового позбавлення від російських пут. Що почало змінювати баланс не лише на Кавказі. Зі зовсім свіжого – це видно з реплік президента Казахстану на адресу Баку, а також сьогоднішнього візиту президента Узбекистану до Азербайджану.

Правду доленосний процес цього року – вихід на мирну угоду з Вірменією без російської участі. Що дуже турбує Москву. Бо гармонія на Кавказі позбавляє Кремль можливості паразитувати на суперечках.

Парадокс у тому, що цей прогрес гармонізації багато в чому став можливим саме через безпардонність та відверту шизоїдність дій РФ.

Нагадаю, що у грудні 2024 р. росіяни підбили з установки "Панцир – С1" над Чечнею цивільний азербайджанський літак. Били ракетами навмисне, розуміючи, що це невійськова ціль. Пілоти дивом дотягли літак до Актау і врятували десятки життів. Баку через лічені години володів вичерпною інформацією про те, що трапилося, аж до вилучення вражаючих елементів ракети.

Замість того, щоб по-людськи перепросити, росіяни почали відмовлятися, скотившись до особистих образ президента Ільхама Алієва. Причина у впертості: Путіну довелося б покарати Кадирова та осіб із найближчого оточення дондону.

Але Баку терпів три тижні, кілька разів давав пас для нормалізації. Але, переконавшись у неадекватності Кремля, включив заходи у відповідь: випилив шпигунське гніздо Примакова-онука – структуру "Росспівробітництва" і обмежив російських пропагандистів.

Нове загострення пов’язане з тим, що російські "правоохоронці" вбили двох азербайджанців у Єкатеринбурзі. Швидше за все, вбивати нікого не збиралися, але типовий російський підхід призвів до традиційних наслідків. А потім замість готовності розслідувати традиційно докрутили міжнародний скандал. Зі скасуванням візитів офіційних осіб та згортанням культурної активності.

Показово, що зараз Кремль загострює ситуацію і у Вірменії. Москва досягла визначного результату: дві країни з непростими відносинами між собою однаково скептично ставляться до РФ.

Що цікаво – російські офіційні особи синхронно звинувачують у налаштуванні Вірменії та Азербайджану проти Росії якісь зовнішні сили, в т.ч. – Україну. Хоча і в Єревані, і в Баку вже не соромляться у висловлюваннях щодо московських потуг. Втрата позицій на Кавказі загострить для Кремля цілий спектр проблем та зменшить можливості продовжувати агресію проти України.

Отже. Якщо немає настрою чи становище здається безпросвітним, завжди пам’ятайте: росіяни прямо зараз творять якусь нісенітницю, що неминуче зірве їхні плани у найбільш виграшній ситуації. Це є закон.

Джерело: пост Копитько у Facebook.