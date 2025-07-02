"Другий фронт" для Путіна: чому війна з Азербайджаном може стати для Росії фатальною

Чим насправді може відповісти Азербайджан на погрози недобитків російської армії

Скандал між Москвою та Баку через події в Єкатеринбурзі загострив відносини країн майже до критичної межі. Азербайджан уже затримав агентів ФСБ, закрив російські медіа та скасував усі культурні заходи з РФ.

Російська пропаганда традиційно відреагувала на кризу відкритими погрозами. На російських телеканалах лунають заяви про "Баку за 3 дні" та що "як тільки РФ підніме брову, то Азербайджан буде знищено". Проросійські медіа також поширюють інформацію про нібито закриття російських шкіл в Азербайджані задля зміцнення позицій азербайджанської мови.

Ситуація загострилась до того, що пропагандисти РФ погрожують піти війною на Азербайджан. "Телеграф" проаналізував військові потужності Азербайджану та Росії, які вони можуть використати у разі теоретичного конфлікту із залученням військових сил.

Військова потужність Азербайджану після перемоги в Карабасі

Азербайджан займає 60-те місце зі 145 країн у рейтингу Global Firepower 2025. Загальна чисельність збройних сил становить 56 840 військовослужбовців у сухопутних військах, 7 900 у повітряних та протиповітряних силах і 2 200 у військово-морських силах.

Додатково в країні є 19 500 військовослужбовців у Національній гвардії, Державній прикордонній службі та внутрішніх військах. Усього Азербайджан має 65 тисяч солдатів, 300 тисяч резервістів та 15 тисяч військовослужбовців у воєнізованих формуваннях.

Баку довів свою боєздатність у 2020 році, коли за 44 дні повернув контроль над Нагірним Карабахом. Азербайджанська армія використовувала сучасні турецькі та ізраїльські безпілотники, які знищили вірменську техніку радянського зразка. У вересні 2023 року за одну добу азербайджанські сили взяли під контроль решту спірних територій.

За даними аналітиків, у розпорядженні Азербайджану є 665 бойових танків, 106 літаків та 35 гелікоптерів. Країна активно модернізує армію, закуповуючи сучасне озброєння в Туреччини, Ізраїлю та інших країн.

Військова потужність армії Азербайджану

Що залишилось в армії РФ після початку вторгнення в Україну

Війна з Україною сильно виснажила російську армію. За офіційними українськими даними, станом на 1 липня 2025 року Росія втратила 10 985 танків, 22931 бойових броньованих машин та 29794 артилерійські системи.

Втрати армії РФ станом на 2 липня

Тільки у період з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська втратили в Україні приблизно 2600 основних бойових танків та 4900 бойових броньованих машин (ББМ),

Росія повертає на фронт застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки. Москва все частіше жертвує якістю заради кількості, щоб підтримати військові зусилля.

Азербайджан має сучасні системи протиповітряної оборони. Країна закупила в Ізраїлю комплекси Iron Dome та інші системи ППО. Баку також має турецькі системи Korkut та радянські С-300.

Російська авіація ж зосереджена на українському фронті. За українськими даними, Росія вже втратила 420 літаків та 340 гелікоптерів у війні з Україною. Переведення авіації з українського фронту ослабить російські позиції проти ЗСУ.

Географічний фактор та логістика

Азербайджан має вигідне географічне розташування. Країна межує з Іраном, який підтримує з Росією складні відносини. Туреччина, член НАТО, є стратегічним партнером Баку. Грузія контролює важливі транспортні шляхи між Росією та Закавказзям.

Де розташований Азербайджан

Російські сили на Південному Кавказі обмежені. На військовій базі в Гюмрі (Вірменія) РФ має близько 3 000 військовослужбовців. База в Очамчирі (окупована Абхазія) налічує приблизно 1 500 осіб. Ці сили не здатні вести повномасштабні бойові дії проти Азербайджану.

Головний російський військовий контингент дислокується на тисячі кілометрів від Азербайджану. Переведення значних сил через Каспійське море або територію Грузії — це серйозні перешкоди для РФ.

Чому Туреччина — це надважливо

Туреччина є ключовим військовим партнером Азербайджану. Анкара постачала Баку сучасні безпілотники Bayraktar TB2 та інше озброєння, інструктори готували азербайджанських офіцерів.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган неодноразово заявляв про готовність підтримати Азербайджан, а в 2020 році Анкара допомогла Баку в конфлікті з Вірменією. Нагадаємо, Туреччина має другу за потужністю армію в НАТО після США (понад 335 тисяч військових)

Крім того, Іран також може втрутитися в конфлікт на боці РФ. Тегеран історично має складні відносини з Баку через азербайджанську меншину в Ірані.

Економічні наслідки для Росії

Азербайджан контролює важливі транспортні коридори. Проєкт "Північ-Південь" забезпечує Росії доступ до Перської затоки через азербайджанську територію. Він передбачає використання морського, залізничного та автомобільного транспорту для створення альтернативного маршруту, що оминає Суецький канал. Конфлікт з Баку заблокує ці маршрути.

Проєкт "Північ-Південь"

Азербайджан є значним постачальником енергоресурсів. Країна експортує природний газ до Європи через Південний газовий коридор. Баку також має значні нафтові родовища в Каспійському морі.

Південний газовий коридор

Втрата Азербайджану як партнера позбавить Росію альтернативних торгових шляхів в умовах західних санкцій. Москва втратить можливість транзиту товарів до Середньої Азії та Близького Сходу.

Як почалася проблема

Конфлікт розпочався з масових затримань азербайджанців у Єкатеринбурзі. Російські силовики провели операцію під приводом розслідування вбивства 2001 року. Загинули двоє братів Сафарових, які нібито були підозрюваними у справі.

Азербайджанська сторона звинуватила російських поліцейських у катуваннях та навмисних вбивствах, а МЗС Азербайджану офіційно засудило дії російських правоохоронців. Баку також звинуватив Москву в затягуванні передачі тіл загиблих.

Після скандалу Росія таки передала тіла загиблих Баку

Азербайджанське державне телебачення звернулося до очільника Росії з риторичним питанням: "Що сталося, Путін? Вас так хвилює, що Азербайджан став сильною державою, вперше за 200 років повернув свої землі, відновив суверенітет?"

У відповідь на тортури та вбивства, Азербайджан затримав двох агентів ФСБ та закрив російські медіа "Sputnik" та Russia Today. Крім того, парламентська делегація республіки скасувала візит до Росії. Мінкультури Азербайджану припинило всі спільні культурні заходи з російськими установами.

Напруженість наростала ще з 2022 року після початку повномасштабної війни Росії проти України. Тоді Азербайджан почав дистанціюватися від російської політики та відмовився підтримувати окупацію українських територій. Критичною точкою став збитий у грудні 2024 року азербайджанський літак, який, за версією Баку, знищила російська ППО.

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