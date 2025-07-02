Конфлікт з Азербайджаном вдарить по ключовій фігурі у Кремлі: названо плюс для України

Те, що відбувається між двома державами є етапом розпаду імперії

Загострення у відносинах між Росією та Азербайджаном може мати позитивний момент для України. Його назвав Журналіст, народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко.

На своїй Facebook-сторінці він зробив розбір причин конфлікту. На думку Денисенка, основна з них — небажання Кремля визнавати нові геополітичні реалії і погодитися з тим, що вони втратили (щонайменше на цей момент) вплив в Азербайджані. Це, впевнений він, є частиною процесу розпаду імперії.

Каталізаторами виступили чотири фактори:

війна в Україні, в якій РФ не може досягнути успіху;

моральна поразка Росії в Ірані та Сирії, де вона більше не захищає своїх сателітів;

карабахська війна, у якій Москва, на думку Баку й Анкари, продемонструвала слабкість, фактично залишивши Вірменію без підтримки;

відмова Кремля просити вибачення перед президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим за збитий літак.

Складно сказати, як довго триватиме гостра фаза конфлікту, зазначає журналіст. На його думку, він, разом із тим, що відбувається в Україні та Вірменії — є другим етапом розвалу імперії (перший 1991 рік). Денисенко наголошує, що йдеться саме про розвал імперії, а не Росії.

Позитивний момент для України

В тому, що відбувається, пише Денисенко, є важливий для України момент. Він стосується першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кірієнка, який є куратором окупованих Росією територій України.

"І наостанок, окремо хочу звернути вашу увагу на один малопомітний в цій всій історії момент: за внутрішню політику (за азербайджанські погроми) та за політичне просування РФ в пострадянському просторі відповідає один з наших найрозумніших ворогів — перший заступник глави адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. В разі провалу у Вірменії, Азербайджані та особливо в Молдові, його акції можуть піти вниз. Це був би один з найкращих сценаріїв для нас", — пише Денисенко.

Що відомо про Сергія Кірієнка

З 2016 року Кірєнко був призначений першим заступником керівника адміністрації президента РФ Володимира Путіна. За даними СБУ, Кірієнко багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення.

Сергій Кірієнко

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін призначив Кірієнка "куратором" тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Він координує діяльність окупаційних адміністрацій ворога, зокрема в "кадрові" питання. У серпні минулого року СБУ заочно повідомила йому про підозру за сприяння війні проти України.

З травня 2022 року Кірієнко курує всіма сферами примусової інтеграції окупованих територій України до "законодавчого поля" Росії. Він брав безпосередню участь в організації незаконних референдумів та відповідав за підсумки "голосування".

Як розповідав "Телеграф", колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив справжні причини, чому Азербайджан почав скандал з Росією. На його думку, це історія не про слабкість РФ, а про те, що Азербайджан відчув смак до проведення власної послідовної політики.