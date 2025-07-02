Чому Азербайджан почав скандал з Росією: ексголова МЗС пояснив справжні причини

Баку, дивлячись на Україну, зрозумів – він може проводити власну послідовну політику

Скандал, який виник між Азербайджаном та Росією після того, як Федеральна служба безпеки під час затримання вбила двох азербайджанців та дії Баку у відповідь – це історія не про слабкість Росії, а про те, що Азербайджан відчув смак до проведення власної послідовної політики. Навряд чи дві країни серйозно розсваряться між собою.

Про це сказав колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в коментарі Radio NV. Клімкін нагадав, що Азербайджан має гарні зв'язки з Туреччиною, а останніми роками уся Центральна Азія, Кавказ та Закавказзя не координують політику з Росією, як це було відразу після падіння Радянського Союзу.

"Він (президент Азербайджану Ільхам Алієв – ред.) відчуває, що він може проводити свою політику. Це не означає антиросійську, але свою політику, що він власне і робить. І якщо ви подивитесь на контур навколо Росії, Центральна Азія не координує свою політику Росією. І Росія просідає на Кавказі, просідає за виключенням Грузії, але Грузія теж не в останній фазі свого розвитку", – відзначив він.

Тому, продовжив Клімкін, те, що відбувається зараз – не про слабкість Росії, а про те, що Баку, дивлячись на Україну, зрозумів – він може проводити власну послідовну політику, яка має велику популярність всередині країни. Якщо це вдалося перший раз, якщо вдалося на другий раз – Азербайджан буде робити це постійно.

"Я думаю, на вищому рівні вони домовляться. Принижувати Азербайджан в Росії точно не вдасться. Це не та історія, яку собі можуть сьогодні в Кремлі дозволити. Клан Алієвих при владі ще з 60-х років. Тобто ми можемо говорити про таке дуже широке взаємопроникнення російських азербайджанських еліт ще з Радянського Союзу. Тому навряд чи ми побачимо Ільхама Алієва, який кидає виклик Путіну, але все одно приємно це спостерігати", – резюмував Клімкін.

Нагадаємо, що після жорстких дій російських силовиків у Єкатеринбурзі між Росією та Азербайджаном розгорівся новий дипломатичний скандал. Дійшло до того, що азербайджанське державне телебачення звинуватило очільника Росії Володимира Путіна в тому, що він "показав своє справжнє обличчя". Детальніше про цей скандал та його наслідки – у матеріалі "Телеграфу" за посиланням.