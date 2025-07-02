"Азербайджан, вривайся в 3-тю штурмову": яскраві меми про загострення конфлікту між Москвою та Баку

Українці в мемах згадали українську бригаду ЗСУ, російську пропагандистку Симоньян та Леніна

У Баку під арештом залишаються 8 громадян Росії, яких підозрюють у контрабанді наркотиків з Ірану та кіберзлочинах. Серед затриманих — працівники прокремлівського медіа "Sputnik Азербайджан". Під час судового засідання на їхніх обличчях були помітні сліди побиття. Ці дії стали наслідком загострення відносин між Азербайджаном та РФ після загибелі двох азербайджанців у російському Єкатеринбурзі — прокуратура в Баку заявляє про тортури.

У відповідь Азербайджан скасував усі російські культурні заходи та зупинив співпрацю з російськими структурами. Окрім того, країна переглядає статус російських шкіл. Росія заперечує звинувачення і не вживає кроків для залагодження конфлікту. На тлі ескалації затримано керівників агентства "Sputnik", а дипломатичні відносини між країнами помітно напружилися.

У соцмережах на тлі цього з'явилися численні меми, які висміюють і саркастично коментують події. "Телеграф" зібрав найцікавіші.

Перший мем із Надією Крупською (дружиною Леніна) і Володимиром Леніним в інвалідному візку став хітом. На картинці Надія каже, мовляв, "ти знову наробив дурниць". Ленін у відповідь: "Не мєшай, Надєжда, я Азербайдждан прідумиваю".

Цей жарт відсилає до російської пропаганди, яка в ефірі телеканалів показувала, що "Азербайджан — це вигадка Леніна".

Другий мем — це відео, де чоловіки йдуть із руками за головою, ніби ув'язнені. Текст жартує: "Азербайджан вчив росіян класичних літніх танців", натякаючи на масові затримання росіян у Баку.

Третій мем зображує російську пропагандистку Маргариту Симоньян, яка нібито каже: "Йду брати Баку!".

Цей жарт породили з допису росіянки, яка нещодавно потрапила в центр скандалу через затримання російських журналістів в Азербайджані.

Четвертий мем — короткий і лаконічний напис "Азербайджан, вривайся в третю штурмову", що іронічно натякає на військову риторику і "бойовий дух" українців.

На іншому фото зображений увесь конфлікт між Росією та Азербайджаном на тлі масових затримань, де за всіма новинами спостерігає Україна.

І нарешті, п'ятий мем — це образ "бабака", який кричить пропагандистські фрази росіян, висміюючи їхню манеру викривлення фактів і агресивної риторики. Обережно: у відео присутня нецензурна лексика!

Попри всю серйозність ситуації, користувачі соцмереж знаходять спосіб посміятися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в російському Єкатеринбурзі правоохоронці затримали голову азербайджанської діаспори Уралу Шахіна Шихлінського. За даними журналістів, разом із ним заарештували ще двох осіб, серед яких — його син, адвокат Мутвалі Шихлінський.