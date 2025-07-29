Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін про останні події у відносинах США та Росії:

Не знаю, за що саме ми прокляті, що дипломатія між ядерними державами перетворилася на обмін твіттами, але в нас тут чергова трагікомедія:

Головалкаш Кремля (заступник голови Ради безпеки РФ, — ред.) учора написав: "Кожен новий ультиматум — це загроза та крок у напрямі війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною".

Йому відповів Ліндсі Грем (сенатор-республіканець, ред): "Ви і ваші клієнти скоро будете глибоко розчаровані. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл переговорів".

На що Медведєв назвав того… дідом.

Грему — 70 років, Медведєву — 60, але, припустімо.

І, чесно кажучи, мені б не хотілося, щоб амери скочувалися до рівня ру**і і, наприклад, писали б у відповідь Медведєву: мовляв, завали хлебало, алкашня.

Хоча це було б кумедно, визнаю.

Але хотілося б сподіватися, що погрози та застереження Грема — не порожнє струшування повітря, і росіянам реально планують надавати по шиї.

Джерело: Telegram Ігаля Левіна