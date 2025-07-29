Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин о последних событиях в отношениях США и России:

Не знаю, за что именно мы прокляты, что дипломатия между ядерными государствами превратилась в обмен твиттами, но у нас тут очередная трагикомедия:

Главалкаш Кремля (заместитель председателя Совета безопасности РФ, — ред.) вчера написал: "Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг в направлении войны. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной".

Ему ответил Линдси Грэм (сенатор-республиканец, — ред): "Вы и ваши клиенты скоро будете глубоко разочарованы. Вы также вскоре увидите, что Джо Байден больше не президент. Садитесь за стол переговоров".

На что Медведев назвал того… дедом.

Грэму — 70 лет, Медведеву — 60, но ок, допустим.

И, если честно, мне бы не хотелось, чтобы амеры скатывались до уровня ру**и и, например, писали бы в ответ Медведеву: мол, завали хлебало, алкашня.

Хотя это было бы потешно, признаю.

Но хотелось бы надеяться, что угрозы и предостережения Грэма — не пустое сотрясание воздуха, и русским реально планируют надавать по шее.

Источник: Telegram Игаля Левина