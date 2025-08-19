Чому прагматичний погляд США на війну в Україні єдино правильний - Олексій Кущ
Економічний експерт Олексій Кущ пояснив, як у США дивляться на війну в Україні, і чим вона може закінчитись
Спробую сформулювати позицію США щодо війни в Україні.
Для частини нашого суспільства розуміння цієї істини, з незрозумілих причин, чомусь недоступне.
Отже, сприйняття США:
"Війна в Україні триває понад десять років.
Так, ми можемо загрузнути в ній ще на одне десятиліття.
Але що за цей час станеться з Китаєм і зростанням його потенціалу?
Ще одне десятиліття війни — це витрати у сумі понад 500 млрд дол, які можна інвестувати у власну реіндустріалізацію, яка є вкрай важливою в контексті протистояння з Китаєм.
Який за ці десять років піде вперед і створить перевагу у вигляді непереборної дистанції.
І що тоді буде з Європою та тією ж Україною? Що буде з домінуванням Заходу, якщо посилення Китаю опиниться за точкою неповернення?
Змінити баланс нинішньої війни можна лише у випадку, якщо США поставлять на кінець весь свій геополітичний потенціал, але це загрожує ядерною ескалацією та посиленням того ж Китаю.
При цьому основний ресурс США буде спрямований проти РФ, яка не є для США прямим геополітичним конкурентом і не несе для Америки пряму військову загрозу.
А ось Китай якраз і є основним геополітичним конкурентом США, але він у цій парадигмі трикутника РФ — Китай — США, успішно "відскакує".
Будь-яка ядерна ескалація – це Карибська криза 2.0. І водночас посилення Китаю.
Як після Карибської кризи 1.0., після якої Китай пішов "на зліт".
Китай завжди виграє в результаті протистояння США та Росії, розігруючи в цьому трикутнику "третього зайвого".
Тільки у 70-ті роки таким "третім зайвим" став СРСР, а зараз може стати США".
Це, так би мовити, погляд із Вашингтона.
Тому США завжди виходять із затяжних конфліктів.
Так було в Кореї, В’єтнамі, Іраку та Афганістані.
А ось доля цих країн після такого виходу складалася по-різному.
Для Південного В’єтнаму все завершилося катастрофою.
При цьому Кіссінджер за це "врегулювання" отримав Нобелівську премію миру.
Для Південної Кореї все скінчилося процвітанням.
Однією з причин є надійні гарантії безпеки з боку США у вигляді американських військ.
Але є приклад Тайваню, де немає американських баз.
У всіх випадках і на Тайвані, і в Південній Кореї йшлося про формат замороженого конфлікту.
Успішні та не успішні приклади поєднує одне — здатність чи нездатність внутрішніх політичних еліт самостійно вирішити "домашнє завдання" щодо пошуку оптимальної моделі розвитку країни.
У Південній Кореї політичні еліти змогли вирішити це завдання, а в Південному В’єтнамі ні.
На Тайвані змогли, а в Афганістані проамериканські еліти програли Талібану.
Таким чином, можна виділити два фактори успіху:
1. Чинник безпеки.
2. Здатність внутрішніх політичних еліт вирішення "домашнього завдання" розвитку.
І пункт два у цьому наборі чинників є вирішальним.
При цьому сам формат "заморозки війни" практично не робить суттєвого впливу на подальший тренд розвитку.
І ніякий формат "вічної війни" не змінить цю парадигму майбутнього.
Іспит на здатність створення власної моделі розвитку рано чи пізно доведеться скласти. Або не скласти.
Тільки у випадку із заморозкою — "рано", а у форматі вічної війни — "пізно".
Джерело: допис Олексія Куща у Facebook
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.