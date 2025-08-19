Зустріч із Зеленським забере у Путіна два головних козирі: у чому вони полягають

Переговори із Зеленським є проблемою для російського правителя

Зустріч із президентом України Володимиром Зеленським забере в очільника Кремля два дуже важливих моменти, якими він маніпулював весь час. Це ослабить його позиції.

Такою думкою в етері 24 каналу поділився політолог Вадим Денисенко. За його словами, російському президенту дуже складно піти на ці переговори, але на нього тисне Трамп.

Сам факт зустрічі лідерів двох країн вже говоритиме, що Путін визнає легітимність Зеленського. Тобто російський правитель своїми діями публічно відкидає свої ж заяви про нібито відсутність легітимності у президента України.

"А це був один із таких козирів, яким він весь час, маніпулював, коли він час від часу говорив, як я можу зустрічатися з цією владою, яка є нелегітимною? Хай вони спочатку оберуться, переоберуться, хай будуть нові вибори і так далі", – сказав Денисенко.

Другим важливим моментом політолог назвав те, що розмова із Зеленським тет-а-тет може зробити його героєм шоу. Натомість Путін буде говорити: "Ні, я хочу продовжувати воювати. Віддайте мені території, яких я ще не захопив і взагалі невідомо, чи коли-небудь зможу захопити".

"Тому для Путіна зараз піти на ці переговори надто складно. На нього буде тиснути Трамп. Це, звичайно, для Путіна є проблемою, тому що він може навіть посваритися з Трампом на цьому етапі. Але, чесно кажучи, поки що я е дуже сумніваюся, що подібні переговори відбудуться. Саме тому Лаврові розповідає нам про те, що потрібно, щоб були виконані певні умови", – резюмував Денисенко.

Водночас політолог Олексій Якубін вказав на ризики, які можуть виникнути під час переговорів з Путіним. Зокрема, мова може піти про територіальні питання, які залишаються найбільш чутливими.