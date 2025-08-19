Экономический эксперт Алексей Кущ пояснил, как в США смотрят на войну в Украине, и чем она может закончиться

Попробую сформулировать позицию США в отношении войны в Украине.

Для части нашего общества понимание данной истины, по непонятным мне причинам, почему-то недоступно.

Итак, восприятие США:

"Война в Украине продолжается более десяти лет.

Да, мы можем завязнуть в ней еще на одно десятилетие.

Но, что за это время произойдет с Китаем и ростом его потенциала?

Еще одно десятилетие войны — это затраты в сумме более 500 млрд дол, которые можно инвестировать в собственную реиндустриализацию, которая крайне важна в контексте противостояния с Китаем.

Который за эти десять лет уйдет вперед и создаст преимущество в виде непреодолимой дистанции.

И что тогда будет с Европой и той же Украиной? Что будет с доминированием Запада, если усиление Китая окажется за точкой невозврата?

Изменить баланс нынешней войны можно лишь в случае если США поставят на кон весь свой геополитический потенциал, но это грозит ядерной эскалацией и усилением того же Китая.

При этом основной ресурс США будет направлен против РФ, которая не является для США прямым геополитическим конкурентом и не несет для Америки прямой военной угрозы.

А вот Китай как раз и является основным геополитическим конкурентом США, но он в данной парадигме треугольника РФ — Китай — США, успешно "отскакивает".

Любая ядерная эскалация — это Карибский кризис 2.0. И, одновременно, усиление Китая.

Как после Карибского кризиса 1.0., после которого Китай пошел "на взлет".

Китай всегда выигрывает в результате противостояния США и России, разыгрывая в этом треугольнике "третьего лишнего".

Только в 70-е годы таким "третьим лишним" стал СССР, а сейчас может стать США".

Это, так сказать, взгляд из Вашингтона.

Поэтому США всегда выходят из затяжных конфликтов.

Так было в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане.

А вот судьба этих стран после такого выхода, складывалась по-разному.

Для Южного Вьетнама все завершилось катастрофой.

При этом, Киссинджер за это "урегулирование" получил Нобелевскую премию мира.

Для Южной Кореи все закончилось процветанием.

Одна из причин — надежные гарантии безопасности со стороны США в виде американских войск.

Но есть и пример Тайваня, где нет американских баз.

Во всех случаях, и на Тайване, и в Южной Корее, речь шла о формате замороженного конфликта.

Успешные и не успешные примеры объединяет одно — способность или неспособность внутренних политических элит самостоятельно решить "домашнее задание" по поиску оптимальной модели развития страны.

В Южной Корее политические элиты смогли решить эту задачу, а в Южном Вьетнаме — нет.

На Тайване — смогли, а в Афганистане проамериканские элиты проиграли Талибану.

Таким образом, можно выделить два фактора успеха:

1. Фактор безопасности.

2. Способность внутренних политических элит на решение "домашнего задания" развития.

И пункт два в данном наборе факторов является решающим.

При этом, сам формат "заморозки войны" практически не оказывает существенного воздействия на дальнейший тренд развития.

И никакой формат "вечной войны" не изменит данную парадигму будущего.

Экзамен на способность создания собственной модели развития рано или поздно придется сдать. Или не сдать.

Только в случае с заморозкой — "рано", а в формате вечной войны — "поздно".

Источник: пост Алексея Куща в Facebook