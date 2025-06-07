Ці професії будуть найбільш потрібними в Україні: куди вступати молоді, щоб не залишитися без роботи

Деякі професії матимуть стратегічне значення

Україна у питаннях підготовки майбутніх фахівців має намір сфокусуватися на п’яти напрямках. Професії цих категорій будуть найбільш потрібними в найближчому майбутньому.

Про це розповів "Телеграфу" заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький. Більше на тему можна прочитати у матеріалі: "Не йдіть на юристів та менеджерів": заступник міністра освіти про вступну кампанію, професії майбутнього та виїзд підлітків за кордон

"Логіка наших пріоритетів: людина, інфраструктура, інтелект, технології та аграрна основа", — сказав він.

За його словами, до першої категорії належать вчителі, лікарі, терапевти-реабілітологи та психологи. На всі ці спеціальності буде багато бюджетних місць і всі вони мають величезні перспективи для працевлаштування.

Друга група пов’язана із розвитком інфраструктури держави. Сюди відноситься все, що пов’язано з транспортом, включаючи авіацію, будівництвом, енергетикою, механікою та промисловою хімією. За словами заступника міністра, після війни Україну доведеться відбудовувати, займатимуться цим фахівці з цих областей.

До третьої категорії належить підготовка вчених, оскільки без сильної науки країна не має довгострокової перспективи. Однак нині такі галузі, як фізика, хімія та біологія не є особливо популярними серед абітурієнтів, хоча уряд робить все, щоб вони виглядали більш привабливими для молоді.

Четверта категорія включає розвиток комп’ютерних наук, оскільки Україна вже давно посіла місце серед найбільших ІТ-центрів Європи. П’ятим пріоритетом буде розвиток сільського господарства як фундаменту української економіки.

Нагадаємо, раніше Винницький пояснив, чому масовий виїзд українців віком 16-17 років не є катастрофою, і скільки молодиків після виїзду повертаються на батьківщину.