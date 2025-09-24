Журналіст Тарас Березовець каже, що в заявах Трампа немає нічого постійного

Світ не встигає за метаморфозами Трампа. Ще позавчора він казав, що цю війну не треба було починати, бо Росія велика і виграти у неї неможливо, а вчора він уже заявив, що Україна може перемогти.

"Я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, здатна ПЕРЕМОГТИ та повернути всю Україну в її первісному вигляді. З часом, терпінням та фінансовою підтримкою Європи, і зокрема НАТО, вихід на кордони, з яких почалася ця війна, є цілком реальним. Чому б і ні? Росія безцільно воює вже три з половиною роки у війні, яку справжня військова сила мала б виграти менше, ніж за тиждень. Це не вирізняє Росію. Насправді, це робить її схожою на "паперового тигра", — написав Трамп.

Що це означає і чи варто сприймати це серйозно. Треба розуміти, що Трамп — насамперед гравець і гравець азартний. Саме його прізвище, що буквально означає "козир" прямо волає про цю його вдачу. Тому як гравець він часто вдається до блефу і підняття ставок. Чи вірить Трамп у поразку Росії? У довгостроковій перспективі радше так, але точно не вірить у поразку найближчі 5-10 років. Світ відстає від динаміки мислення американського президента, він проактивний, світ реактивний.

Нинішня заява вона більше про підняття ставок у грі і не з Москвою, а з Пекіном. Впевнений, Трампа вразив військовий парад на площі Тяньаньмень (це вже китайський блеф) і він провокує головного ворога, злить його. Звідси і така зміна позиції. Тому вже післязавтра оцінка Трампа може кардинально змінитися і знову таки сприймати це потрібно спокійно, без ейфорії або розпачу. Це Трамп, він "козирний" і тому нічого постійного в його заявах не буває.

Джерело — допис Тараса Березовця у Телеграм.