Український блогер, волонтер та активіст каже, що росіяни зробили висновки з минулої зими і роблять роботу над помилками

Те що зараз відбувається в Чернігові, найближчим часом очікує ще якусь з прифронтових областей з обласним центром близьким до кордону.

Бо там не "випадкові влучання". Там цілеспрямований виніс цивільної інфраструктури та логістики. Електромережі, залізниця і наші логістично важливі кластери.

Росіяни зробили висновки з минулої зими і роблять роботу над помилками. Якщо всі ресурси розкатати як минулого року по всім областям, буде боляче, але не критично. Тому ціленаправлено виносять одну область. Можливо просто перевіряють схему.

Інші тримають в напрузі, щоб не перекидувались засоби та ресурси.

Винесуть ще кілька розв'язок та мостів і буде проблема. Велика.

Яка область наступна? Харківська, Сумська, може бути будь-яка досяжна.

Тому просто зрозумійте, в Харкові ще є час. Але його не багато.

Те що зараз нема відключень, це не заслуга місцевої влади, яка так ніх*ра і не зробила. Це просто поки що не дійшли руки у росіян, бо є інші плани. ПОКИ що.

Терехов і Синєгубов знову поїдуть жити за місто. Як це було в минулі важкі періоди. Там у них буде світло, вода, тепло.

А у містян будуть квіти, інсталяції, фонаріки і нас*ато в головах. Все як завжди, тільки без світла і тепла.

Джерело: Facebook-сторінка Романа Доника.