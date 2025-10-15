Після Чернігова — хто наступний? Росія цілеспрямовано "виносить" цивільну інфраструктуру - Роман Донік
Український блогер, волонтер та активіст каже, що росіяни зробили висновки з минулої зими і роблять роботу над помилками
Те що зараз відбувається в Чернігові, найближчим часом очікує ще якусь з прифронтових областей з обласним центром близьким до кордону.
Бо там не "випадкові влучання". Там цілеспрямований виніс цивільної інфраструктури та логістики. Електромережі, залізниця і наші логістично важливі кластери.
Росіяни зробили висновки з минулої зими і роблять роботу над помилками. Якщо всі ресурси розкатати як минулого року по всім областям, буде боляче, але не критично. Тому ціленаправлено виносять одну область. Можливо просто перевіряють схему.
Інші тримають в напрузі, щоб не перекидувались засоби та ресурси.
Винесуть ще кілька розв'язок та мостів і буде проблема. Велика.
Яка область наступна? Харківська, Сумська, може бути будь-яка досяжна.
Тому просто зрозумійте, в Харкові ще є час. Але його не багато.
Те що зараз нема відключень, це не заслуга місцевої влади, яка так ніх*ра і не зробила. Це просто поки що не дійшли руки у росіян, бо є інші плани. ПОКИ що.
Терехов і Синєгубов знову поїдуть жити за місто. Як це було в минулі важкі періоди. Там у них буде світло, вода, тепло.
А у містян будуть квіти, інсталяції, фонаріки і нас*ато в головах. Все як завжди, тільки без світла і тепла.
Джерело: Facebook-сторінка Романа Доника.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.