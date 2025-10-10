"Випалюють все": нардеп озвучив нову тактику росіян і назвав вихід із ситуації

Ворог націлений на знищення енергосистеми

Росіяни обрали нову тактику для обстрілу України. Тепер намагаються зосереджуватися на якомусь місті чи районі та буквально хочуть знищити всю енергетичну інфраструктуру. Щоб максимально захистити небо над нашою країною, у партнерів необхідно просити вертольоти.

Що потрібно знати:

• Нова тактика ворога щодо обстрілів українських міст

• Залишити Київ без світла противнику буде вкрай складно

• Для захисту українського неба потрібні гелікоптери

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк.

Ворог обрав тактику, на мою думку, обираючи місто чи якийсь регіон як жертву, і випалюють усе, що можна випалити з енергетичної інфраструктури. Фактично знищує її, – сказав експерт.

Сергій Нагорняк. Фото: Facebook

Депутат підкреслив, що Київ, наприклад, після атаки в ніч на 10 жовтня, оговтається досить швидко і електропостачання буде відновлено у кожному будинку. На його думку, залишити столицю без світла ворогові буде дуже важко.

Відключення світла у Києві 10 жовтня. Фото: Ян Доброносов

Також Нагорняк пояснив, що під час відключення світла між людьми не повинно відбуватися розбрату через нібито несправедливий розподіл графіків. Система побудована таким чином, що не так просто її пропорційно, рівномірно обмежити кожному.

Як захистити українське небо

Для захисту українського неба та енергетики, як вважає депутат, необхідно терміново звертатися до партнерів і просити їх не так про літаки, не стільки про наземні протиповітряні системи протиповітряного захисту, а про вертольоти.

Вертольоти — вони гнучкі, вони можуть базуватися в абсолютно різних регіонах, вони можуть перелітати і сьогодні найефективніший засіб збиття дрону – це збиття командою військових, які знаходяться фізично у гелікоптері, які можуть наздоганяти "шахеди" з боку, з кулеметів дуже ефективно та безпечно, — зазначив співрозмовник.

Експерт підкреслив, що важлива безпека, адже коли ППО стоїть у передмісті великих міст, то для людей, які там проживають, є великі ризики, що збитий "шахед" влучить у той чи інший будинок.

Тому нам потрібна більша кількість вертольотів і нам потрібно залучати військових льотчиків, тих, які сьогодні перебувають на пенсії в Україні, або які вже за кордоном. Запрошувати їх на контракт до України, щоб вони допомагали збивати з вертольотів "шахеди". І таким чином ми зможемо захистити сьогодні українську енергетику від навали "шахедів", бо 450-500 "шахедів", які летять одночасно по Україні, треба їх чимось збивати. Наземні мобільні групи сьогодні менш ефективні, бо "шахеди" змінили тактику, змінили швидкість, змінили висоту, на яку вони літають, — підсумував Нагорняк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 10 жовтня у Печерському районі Києва було пошкоджено багатоповерхівку, горіли квартири на кількох поверхах. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показав наслідки російської атаки.