Плоди праці наших батьків зараз воюють за нас. Але це вичерпний ресурс - Олексій Копитько

Олексій Копитько
Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько про запас міцності України

Природу стійкості України часто неповно описують.

Витримати тиск Росії нам допомагають не лише доблесть двох поколінь (18—50+), а й наші батьки, дідусі та бабусі.

Це вони збудували метро у вигляді бомбосховищ та багаторівневі підземні заводи.

Енергетика та залізниці з двадцятикратним резервуванням – їхня заслуга. Якийсь Дойчебан вже б колективно знепритомнів.

Все це – зворотний бік їхнього життя у скрутних умовах, з безліччю обмежень і поневірянь. Вони створили колосальний запас міцності.

Плоди їхньої праці воюють зараз за нас. Але це вичерпний ресурс.

Для чогось співмірного знадобляться роки та надконцентрація зусиль.

Джерело: допис Олексія Копитько у Facebook

