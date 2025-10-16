Аналітик та колишній радник міністра оборони Олексій Копитько про запас міцності України

Природу стійкості України часто неповно описують.

Витримати тиск Росії нам допомагають не лише доблесть двох поколінь (18—50+), а й наші батьки, дідусі та бабусі.

Це вони збудували метро у вигляді бомбосховищ та багаторівневі підземні заводи.

Енергетика та залізниці з двадцятикратним резервуванням – їхня заслуга. Якийсь Дойчебан вже б колективно знепритомнів.

Все це – зворотний бік їхнього життя у скрутних умовах, з безліччю обмежень і поневірянь. Вони створили колосальний запас міцності.

Плоди їхньої праці воюють зараз за нас. Але це вичерпний ресурс.

Для чогось співмірного знадобляться роки та надконцентрація зусиль.

Джерело: допис Олексія Копитько у Facebook