Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько о запасе прочности Украины

Природу стойкости Украины часто описывают неполно.

Выдержать натиск России нам помогают не только доблесть двух поколений (18—50+), но и наши родители, дедушки и бабушки.

Это они построили метро в виде бомбоубежищ и многоуровневые подземные заводы.

Энергетика и железные дороги с двадцатикратным резервированием – их заслуга. Какой-нибудь Дойчебан уже бы коллективно лежал в обмороке.

Всё это – обратная сторона их жизни в стеснённых условиях, с массой ограничений и лишений. Они создали колоссальный запас прочности.

Плоды их труда воюют сейчас за нас. Но это исчерпаемый ресурс.

Для чего-то сопоставимого понадобятся годы и сверхконцентрация усилий.

Источник: пост Алексея Копытько в Facebook