Плоды труда наших родителей воюют сейчас за нас. Но это исчерпаемый ресурс - Алексей Копытько
-
-
Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько о запасе прочности Украины
Природу стойкости Украины часто описывают неполно.
Выдержать натиск России нам помогают не только доблесть двух поколений (18—50+), но и наши родители, дедушки и бабушки.
Это они построили метро в виде бомбоубежищ и многоуровневые подземные заводы.
Энергетика и железные дороги с двадцатикратным резервированием – их заслуга. Какой-нибудь Дойчебан уже бы коллективно лежал в обмороке.
Всё это – обратная сторона их жизни в стеснённых условиях, с массой ограничений и лишений. Они создали колоссальный запас прочности.
Плоды их труда воюют сейчас за нас. Но это исчерпаемый ресурс.
Для чего-то сопоставимого понадобятся годы и сверхконцентрация усилий.
Источник: пост Алексея Копытько в Facebook
