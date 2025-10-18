Жодних зобов'язань. Трамп відмовився постачати Україні ракети Tomahawk, – Axios

На Трампа занадто вплинула розмова з Путіним, яка пройшла напередодні

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, яка пройшла 17 жовтня, мав з ним дуже "жорстку" розмову. Зокрема Трамп відмовився постачати Україні крилаті ракети Tomahawk — принаймні, зараз.

Що треба знати:

Зеленський сподівався отримати від США нові види озброєння, але Трамп був "в іншому настрої"

Розмова між лідерами була доволі жорстка, кажуть джерела, саме тому президенти говорили значно більше, ніж планувалося

Європейські лідери після розмови із Зеленським почали публікувати дописи на підтримку України — це свідчить, що успіху не було

Як пише видання Axios із посиланням на власні джерела, знайомі з перебігом зустрічі, Зеленський планував отримати від США нові зобов'язання щодо постачання озброєння, в тому числі ракет Tomahawk. Проте напередодні Трамп поговорив з російським правителем Володимиром Путіним та опинився "у зовсім іншому настрої". Джерела підтвердили, що ця розмова занадто сильно вплинула на президента США.

За словами одного з джерел, Трамп заявив Зеленському, що пріоритетом США наразі є дипломатія. А постачання ракет Tomahawk, мовляв, можуть підірвати дипломатичні зусилля Вашингтона. Це розлютило Зеленського, але сторонам вдалося втриматися від емоцій. Втім, один зі співрозмовників видання сказав, що зустріч "була нелегкою", а інший — що "вона була поганою".

"Ніхто не кричав, але Трамп був жорстким… Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деякі моменти це стало дещо емоційним", — сказали обидва співрозмовники.

Саме через це сторони говорили дві з половиною години, після чого Трамп раптово завершив зустріч зі словами "Подивимося, що буде наступного тижня". Президент США планує зустрітися з Путіним в Будапешті, про що проінформував Зеленського.

Неприйнятні пропозиції, відсутність зобов'язань та реакція Європи

Під час розмови із Зеленським Трамп заявив йому, що поточна позиція США щодо дипломатичного врегулювання війни — заморозка по лінії фронту. Для України це неприйнятна пропозиція. На свою позицію Трамп натякнув у дописі, який зробив вже під час польоту до Мар-а-Лаго, написавши "Вони повинні зупинитися там, де перебувають зараз. Нехай обидві сторони оголосять про перемогу, а історія розсудить!".

Зеленським тим часом відразу після зустрічі з Трампами провів онлайн-конференцію з європейськими лідерами. Більшість з них була вкрай збентежена такою різкою зміною поглядів Трампа, але дехто не виглядав дуже здивованим — цього варто було очікувати, повідомило ще одне джерело, яке було присутнім під час розмови.

Показником "вдалості" зустрічі є те, що після розмови європейські лідери почали публікувати узгоджені заяви на підтримку України. Це свідчить про те, що зустріч з Трампом не стала успішною. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував лідерам країн Європи провести на вихідних термінову телефонну розмову радників з національної безпеки.

Сам Зеленський у відповідь на питання журналістів щодо ракет Tomahawk — зокрема, наскільки він оптимістично налаштований — відповів "Я реаліст". Але одне з джерел повідомило, що проблема ще глибша, ніж здається: Трамп не просто чинив опір вимогам Зеленського надати ракети.

Український лідер планував отримати також інші види озброєння та системи протиповітряної оборони. Але Трамп не запропонував жодних нових зобов'язань щодо військової допомоги Україні, або продажу озброєння. Схоже, що зараз більше доводиться думати про те, як зберегти те, що вже є.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні пройшла зустріч українського та американського лідерів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. На ній підіймалось питання завершення війни в Україні й не тільки. Примітно, що розмова президентів тривала більше, ніж було заплановано спочатку. Президенти розмовляли між собою понад дві години. "Телеграф" зібрав усе про те, чим саме завершилася зустріч.