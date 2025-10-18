Трамп ледве тримається на ногах? З'явились нові деталі про здоров’я президента США

У Трампа можуть бути не просто суглобові болі, а проблеми набагато серйозніші

Здоров’я американського президента Дональда Трампа, яке може стати викликом для США, викликає дедалі більше питань та стурбованості. Ймовірно, 79-річному лідеру держави може знадобитися операція.

Що відомо:

У Білому домі підтвердили, що Дональд Трамп страждає на венозну недостатність, оскільки у нього часто бувають опухлі ноги та синці на руках

Анонімні джерела з близького оточення Трампа кажуть, що у лідера США серйозний артрит, і можливо, йому потрібна операція із заміни кульшових суглобів

Про це повідомляє видання "Radar Online". Джерела вважають, що Трамп приховує свої проблеми з колінами та стегнами.

Що говорять про проблеми Дональда Трампа зі здоров’ям

Самопочуття Дональда Трампа знову стало гарячою темою для обговорень, після того, як у мережі з’явилися кадри, як він тягне праву ногу, виходячи зі свого гольф-кара.

Експерти зазначають, що невпевнена хода та скутість рухів лідера США можуть вказувати на прогресивний артрит та руйнування суглобів. У його найближчому оточенні шепочуться, що проблеми можуть бути набагато серйознішими, ніж просто суглобові болі.

У Дональда Трампа можуть бути проблеми с суглобами, Фото: Getty Images

Він зазнає більше болю, ніж готовий показати. Стегна і коліна його турбують давно, і він намагається це приховувати. Лікарі говорили, що йому, можливо, буде потрібна операція із заміни кульшових суглобів — можливо, навіть на обох стегнах, щоб зберегти рухливість Джерело, близьке до Трампу

Інсайдер також додав, що президент США не любить виглядати вразливим, особливо на публіці, тому багато приховує. Зараз він рухається набагато важче, ніж раніше. Але сам Трамп запевняє, що він почувається чудово.

Дональд Трамп приховує проблеми зі здоров’ям, Фото: Getty Images

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що згідно з медичним звітом Білого дому, Дональд Трамп перебував у "відмінному когнітивному та фізичному здоров’ї". Втім, різке схуднення Трампа викликало занепокоєння серед експертів та громадськості.