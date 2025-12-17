Воєнний кореспондент навів незаперечні факти

Та досить вже сперечатись чи сумніватись (бо це ж півні заявили, а в людей сумніви почались. Ніколи ж півні не брехали, правда?) — влучання у підлодку проєкту Варшав’янка було!

Просто два факти, щоб ви вже більше ніколи не сумнівались:

1. Навіть у найвищому положенні над ватерлінією — ніхто не побачить гвинти, рулі, частину двигуна, направляючі та решту корми, яка ЗАВЖДИ під водою. І це добрячих 6-8 метрів з усієї 70-метрової довжини човна.

І вражена якраз була ця ПІДВОДНА частина Варшав'янки. Знайшов навіть фото, де чітко зеленим видно цю підводну частину.

2. Якби в неї все було нормально — вона б відійшла як і решта суден навколо. Сама, своїм ходом. А тепер думають, як її, і куди буксирувати для ремонту. Якщо він взагалі можливий))

Джерело: Facebook-сторінка Сергія Місюри.

Орфографія та пунктуація автора збережені.