Два факта для тих, хто сумнівається, що у "Варшав'янку" влучили - Сергій Місюра
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Воєнний кореспондент навів незаперечні факти
Та досить вже сперечатись чи сумніватись (бо це ж півні заявили, а в людей сумніви почались. Ніколи ж півні не брехали, правда?) — влучання у підлодку проєкту Варшав’янка було!
Просто два факти, щоб ви вже більше ніколи не сумнівались:
1. Навіть у найвищому положенні над ватерлінією — ніхто не побачить гвинти, рулі, частину двигуна, направляючі та решту корми, яка ЗАВЖДИ під водою. І це добрячих 6-8 метрів з усієї 70-метрової довжини човна.
І вражена якраз була ця ПІДВОДНА частина Варшав'янки. Знайшов навіть фото, де чітко зеленим видно цю підводну частину.
2. Якби в неї все було нормально — вона б відійшла як і решта суден навколо. Сама, своїм ходом. А тепер думають, як її, і куди буксирувати для ремонту. Якщо він взагалі можливий))
Джерело: Facebook-сторінка Сергія Місюри.
Орфографія та пунктуація автора збережені.
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.