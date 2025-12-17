Военный корреспондент привел неоспоримые факты

Да хватит уже спорить или сомневаться (потому что это петухи заявили, а у людей сомнения начались. Никогда же петухи не врали, правда?) — попадание в подлодку проекта Варшавянка было!

Просто два факта, чтобы вы больше никогда не сомневались:

1. Даже в самом высоком положении над ватерлинией — никто не увидит винты, рули, часть двигателя, направляющие и остальную часть корма, которая ВСЕГДА под водой. И это порядочных 6-8 метров со всей 70-метровой длины лодки.

И поражена как раз была эта подводная часть Варшавянки. Нашел даже фото, где четко зеленым видна эта подводная часть.

2. Если бы у нее все было нормально – она бы отошла как и остальные суда вокруг. Сама, своим ходом. А теперь думают, как ее и куда буксировать для ремонта. Если он вообще возможен.

Источник: Facebook-страница Сергея Мисюры.

Орфография и пунктуация автора сохранены.