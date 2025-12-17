Два факта для тех, кто сомневается, что в "Варшавянку" попали - Сергей Мисюра
Военный корреспондент привел неоспоримые факты
Да хватит уже спорить или сомневаться (потому что это петухи заявили, а у людей сомнения начались. Никогда же петухи не врали, правда?) — попадание в подлодку проекта Варшавянка было!
Просто два факта, чтобы вы больше никогда не сомневались:
1. Даже в самом высоком положении над ватерлинией — никто не увидит винты, рули, часть двигателя, направляющие и остальную часть корма, которая ВСЕГДА под водой. И это порядочных 6-8 метров со всей 70-метровой длины лодки.
И поражена как раз была эта подводная часть Варшавянки. Нашел даже фото, где четко зеленым видна эта подводная часть.
2. Если бы у нее все было нормально – она бы отошла как и остальные суда вокруг. Сама, своим ходом. А теперь думают, как ее и куда буксировать для ремонта. Если он вообще возможен.
Источник: Facebook-страница Сергея Мисюры.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.