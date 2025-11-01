Вміщує 6 ядерних торпед: що відомо про новий атомний підводний човен РФ "Хабаровськ" (фото)

"Хабаровськ", як стверджується, разом із човном "Бєлгород" зможуть нести 12 ядерних торпед

Виведення з елінгу атомного підводного човна "Хабаровськ" пройшло 1 листопада у Сєвєродвінську на суднобудівному підприємстві "Севмаш". АПЧ спроектований петербурзьким АТ "Центральне конструкторське бюро морської техніки "Рубін", що знаходиться під санкціями України, США, Канади, ЄС та Японії.

Важкий атомний ракетний крейсер нібито "дозволить вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки морських кордонів Росії та захисту її національних інтересів у різних районах Світового океану". Про це під час церемонії заявив міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Що потрібно знати

Підводний човен "Хабаровськ" вивели з елінгу на підприємстві "Севмаш" 1 листопада

АПЧ розробило КБ "Рубін", яке перебуває під санкціями Заходу

За заявами Москви, "Хабаровськ" здатний нести шість ядерних торпед "Посейдон"

Зазначається, що кораблю проєкту 09851 ще доведеться пройти цикл морських випробувань.

АПЛ Хабаровськ

Згідно з інформацією російських ЗМІ, "Хабаровськ" буде приписаний до Тихоокеанського флоту і базуватиметься на Камчатці.

АПЧ Хабаровськ

Колишній начальник головного штабу ВМФ Росії адмірал Віктор Кравченко у коментарі росЗМІ заявив, що цикл заводських та державних випробувань підводного човна займе не більше як пів року.

АПЧ Хабаровськ

Підводний човен п’ятого покоління "Хабаровськ", як заявляється, може нести 6 автономних ядерних торпед "Посейдон", здатних, як стверджують у РФ, вражати цілі "у будь-якій точці Світового океану". Через величезний розмір та вагу транспортувати торпеди можуть лише спеціальні підводні човни, як, наприклад, єдиний представник проєкту 09852 "Бєлгород" БС-329, що несе бойове чергування з 2022 року.

АПЧ Хабаровськ

На даному етапі проєкт 09851 засекречений і дані у відкритих джерелах часто відрізняються.

Можлива схема АПЧ Хабаровськ

Швидкість (підводна) — 30-32 вузла, тобто приблизно 55 км/год.

— 30-32 вузла, тобто приблизно 55 км/год. Глибина занурення — 500 метрів

— 500 метрів Автономність — 90-120 діб

— 90-120 діб Екіпаж — 100 осіб

— 100 осіб Водотоннажність — 10 000 т

— 10 000 т Довжина — 113 м

— 113 м Ширина — 10 м

— 10 м Осадка — 10 м

— 10 м Озброєння — 6 пускових установок 2П39 самохідних підводних апаратів 2М39 "Посейдон".

