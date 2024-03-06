Джошуа — Нганну: букмекери пророкують нокаут

Фахівці зуміли назвати однозначного фаворита

У п’ятницю, 8 березня, столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд прийме великий вечір професійного боксу, головною подією якого стане поєдинок Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) — Франсіс Нганну (0-1, 0 КО). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію бою Джошуа — Нганну.

На думку букмекерів, AJ є беззаперечним фаворитом поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують зробити ставку на перемогу британця з коефіцієнтом 1,28-1,34. Водночас успіх камерунця менш ймовірний — коефіцієнт 3,75-4,15. Додамо, що букмекери припускають, що найімовірнішим результатом "дуелі" стане перемога Джошуа нокаутом (коефіцієнт 1,61).

Промо відео бою Джошуа — Нганну

Прогноз букмекерів на бій Ентоні Джошуа — Франсіс Нанну:

Favbet: (перемога Джошуа 1,34 — нічия 21,00 — перемога Нганну 4,15)

William Hill: (1,28 — 19,00 — 3,75)

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися бій Джошуа — Нганну у прямому ефірі Україні. Нагадаємо, переможець цього поєдинку отримає шанс провести бій проти переможця "дуелі" Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі. Головний бій року у надважкій вазі має відбутися у травні 2024 року.