Знадобляться для салатів: в Україні переписали ціни на два популярні овочі

Більшість сортів подешевшали, але один виріс у ціні

Навесні так хочеться робити салати з овочів, з ароматною свіжою зеленню та заправкою до смаку, але в сучасних реаліях доводиться звертати увагу на ціни на продукти. На щастя, огірки та помідори за останні тижні суттєво подешевшали порівняно з їхньою вартістю у лютому.

Більшість сортів справді впали у ціні, причому суттєво, але не всі. Деякі помідори, згідно з актуальними даними Мінфіну, навпаки, подорожчали.

Огірки подешевшали у березні 2024 року

Найдоступніший за вартістю овоч продається у торговій мережі Varus. За 1 кг тепличних огірків просять там 76,90 грн. У лютому середня вартість складала 105,69 грн.

Якщо бажаєте придбати на салат колючі огірки, їх ціна становить 120,80 грн. За місяць вони подешевшали майже на 9 грн.

Середня вартість гладких огірків складає 122,12 грн. Наприкінці зими вони були дорожчими на 15 грн, у середньому їх продавали по 137,17 грн/1 кг.

За останній місяць огірки суттєво подешевшали

Ціни на помідори змінилися

Середня ціна на червоні помідори в Україні за даними на ранок 15 березня складає 90,35 грн за 1 кг. У лютому плід продавали майже 98 грн.

Рожеві помідори за місяць подорожчали. Якщо наприкінці зими їх продавали загалом по 125,49 грн/кг, то тепер їх реалізують по 139 грн/кг.

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