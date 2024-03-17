Добровольцям підвищили виплати, але...: хто може отримати гроші від держави та скільки

Гроші нарахуються автоматично

В Україні збільшили розмір державної соціальної допомоги дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України від російських загарбників і не входили до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ).

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Так, з 1 квітня автоматично підвищиться розмір виплати:

на одну дитину — з 2361 грн до 7800 грн;

до 6100 грн на кожного неповнолітнього, якщо в сім'ї двоє і більше дітей.

Уряд урегулював питання виплат соцдопомоги дітям добровольців, яким установлено статус членів сім'ї загиблих захисників згідно із Законом "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту".

Зазначимо, що в січні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон, яким надала право добровольцям претендувати на визнання учасниками бойових дій. Постанова Кабінету міністрів, що регулює виконання закону, з'явилася ще за пів року. У серпні 2023 року сім'ї загиблих добровольців почали отримувати так звані "сірі книжечки" — посвідчення членів родин загиблих захисників і захисниць, яке дає право на виплати.

За нинішнім законодавством літні батьки та діти загиблих добровольців не можуть претендувати на так звані "військові" пенсії, але можуть отримати "цивільні" виплати, що призначаються після втрати годувальника, — трохи більше ніж дві тисячі гривень (після 1 квітня очікується підвищення).

Окрім цього, сім'ї загиблих добровольців мають право на меншу одноразову виплату, ніж сім'ї загиблих військовослужбовців: більш як два мільйони гривень замість 15 мільйонів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні пропонують удесятеро збільшити виплати при народженні дитини. Наразі розмір виплат не змінюється від кількості дітей у сім’ї.