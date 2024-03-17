Добровольцам повысили выплаты, но...: кто может получить деньги от государства и сколько

Деньги начисляются автоматически

В Украине увеличили размер государственной социальной помощи детям погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины от российских захватчиков, но не входили в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Так, с 1 апреля автоматически повысится размер выплаты:

на одного ребенка — с 2361 грн до 7800 грн;

до 6100 грн. на каждого несовершеннолетнего, если в семье двое и более детей.

Правительство урегулировало вопросы выплат соцпомощи детям добровольцев, которым установлен статус членов семьи погибших защитников согласно Закону "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

Отметим, что в январе 2023 г. Верховная Рада приняла закон, которым предоставила право добровольцам претендовать на признание участниками боевых действий. Постановление Кабинета министров, регулирующее исполнение закона, появилось еще через полгода. В августе 2023 года семьи погибших добровольцев начали получать так называемые "серые книжечки" — удостоверение членов семей погибших защитников и защитниц, дающее право на выплаты.

По нынешнему законодательству пожилые родители и дети погибших добровольцев не могут претендовать на так называемые "военные" пенсии, но могут получить "гражданские" выплаты, назначаемые после потери кормильца, — чуть более двух тысяч гривен (после 1 апреля ожидается повышение).

Кроме того, семьи погибших добровольцев имеют право на меньшую единоразовую выплату, чем семьи погибших военнослужащих: более двух миллионов гривен вместо 15 миллионов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине предлагают в десять раз увеличить выплаты при рождении ребенка. Пока размер выплат не меняется от количества детей в семье.