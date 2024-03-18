Долар коштує майже 39 гривень: чого чекати від курсу протягом тижня

В банках американська валюта дорожче

На валютному ринку продовжуються курсові коливання. На думку деяких експертів, це відбувається через зміну облікової ставки, але на цьому тижні показники будуть падати.

Протягом 18-24 березня курс долара точно потішить українців, адже може опуститись до 38,5 гривень. Про це повідомив президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, передає ТСН.

"За економічною теорією, облікова ставка повинна буди плюс-мінус 2% до рівня інфляції, або в нашому випадку від 2,7% до 6,7%, але ніяк не 14,5% при інфляції в 4,7%. Тому її вплив на курс незначний", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 18 березня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 18 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,50 грн (купівля) та 39,0 (продаж). Готівковий курс — 38,81 (купівля) та 38,93 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,79.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як себе поводитиме курс долара у березні. Експерт зауважив на важливості наданні Україні фіндопомоги.