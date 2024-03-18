Здешевшала на 17% за тиждень: чому ціни на капусту знижуються і що буде з ними надалі

На ринку зв'являється велика пропозиція товару

Протягом останніх семи днів ціни на популярні продукти овочевого набору поступово знижувались. Низхідний тренд не обійшов і білоголову капусту, яка в середині тижня здешевшала на 17%.

Як повідомляє Тетяна Попович керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів для "Телеграфу", коливання цін на цей овоч провокують різні фактори. Є ймовірність, що здешевшання капусти продовжиться надалі.

Що впливає на вартість білоголової капусти

Сезонність. Ціни можуть впасти після збору врожаю, оскільки пропозиція на ринку зростає;

Попит і пропозиція. Вартість може падати, коли на ринку з'являються великі обсяги продукції, попри незмінний або зменшуваний попит. Великі обсяги капусти, вироблені в період гарного врожаю, можуть призвести до падіння цін;

Логістика та зберігання. Зростання витрат на логістику та зберігання спонукає продавців підвищувати ціни, в той час, як покращення логістики та методів зберігання може сприяти зниженню витрат;

Економічні умови в країні, інфляція, обмінний курс та інші макроекономічні показники можуть впливати на ціни на продукти харчування.

За словами експертки, капуста білоголова за тиждень здешевшала на 17% через поєднання цих причин, що, своєю чергою, збільшили пропозицію овочу та зменшили попит на неї.

"Це може вказувати на те, що виробники входять в період з великими запасами продукції, які вони намагаються продати перед наступним збиранням урожаю", — пояснює вона.

Тенденція до зниження цін на капусту, ймовірно, продовжиться, оскільки українські фермери стикаються з проблемами якості врожаю, як передбачає Попович.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на моркву та що буде з ними надалі.