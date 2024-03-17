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В Україні почав дорожчати популярний овоч — аналітики назвали причину

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Автор
Овочі
Овочі. Фото Колаж "Телеграфа"

Цей коренеплід має підвищений попит

Україні протягом поточного тижня змінилися ціни на моркву. Це популярний овоч почав зростати у ціні після деякого здешевлення.

На поточному тижні багато українських фермерів почали підвищувати відпускні ціни на моркву, пише EastFruit. Подорожчання в даному сегменті, на думку експертів, пов’язане з тим, що більшість місцевих господарств вже завершують реалізацію даної продукції.

Відпускні ціни на моркву озвучуються в діапазоні 7-12 грн/кг ($0,18-0,31/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Зростання цін на ці коренеплоди учасники ринку пояснюють сезонним скороченням пропозиції, особливо продукції високої якості.

Також здорожчання пояснюють підвищеним попитом місцевих оптових компаній і роздрібних мереж. При цьому, попри подорожчання, морква в Україні сьогодні коштує в середньому на 70% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому банани дуже здорожчають й будуть триматись у високій ціні протягом найближчих років.

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#Ціни #Продукти #Овочі