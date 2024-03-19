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На ціну впливає одразу 8 факторів: чому в Україні дорожчають яблука

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Фрукт
Фрукт. Фото Pixabay

Максимальна закупівельна вартість складає 26 гривень

На українську ринку поступово дорожчають продукти, які є найбільш вживаними між населенням. Зміни не обійшли і яблука, ціна яких збільшилась на 9-15% порівняно з минулим роком.

Як повідомила Тетяна Попович керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львів для "Телеграфу", наразі закупівельна вартість яблук складає 23-26 гривень. На їх ціну впливає одразу 8 різних факторів.

Які є чинники, що можуть коливати ціни на яблука

  1. Сезонність. Оскільки яблука є сезонним товаром, ціни можуть падати в періоди високого врожаю через велику пропозицію, і можуть зростати в періоди низького врожаю через малу пропозицію;
  2. Якість врожаю. Погодні умови впливають на кількість та якість врожаю яблук. Наприклад, сильні дощі або посуха можуть вплинути на якість яблук і відповідно знизити або підвищити ринкові ціни;
  3. Логістичні витрати. Транспортування та зберігання яблук також впливають на кінцеву ціну. Збільшення логістичних витрат призводить до зростання цін на яблука для споживачів.
  4. Імпорт та експорт. Зміни в тарифах, угодах про вільну торгівлю та інші торговельні обмеження можуть впливати на ціни як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
  5. Обсяг врожаю. Збільшення обсягу врожаю може призвести до збільшення пропозиції на ринку, що може спричинити зниження цін на яблука, особливо в сезон збору врожаю;
  6. Попит і пропозиція. Попит на яблука зазвичай зростає в осінньо-зимовий період, тому якщо пропозиція не відповідає попиту, ціни можуть зрости;
  7. Економічні умови: загальні економічні умови, особливо інфляція, також можуть впливати на ціни на яблука. Якщо інфляція зростає, очікується, що ціни на продукти зростуть;
  8. Зовнішні ринки. Зміни світових цін на яблуко, правил імпорту та експорту, а також тарифів, можуть впливати на ціни в Україні.

Попович зауважує, що ціни на цей фрукт також можуть змінюватись залежно від регіону. Наприклад, середньомісячні ціни на яблука в Україні коливаються довкола 20,49 грн, а от на гуртовому ринку "Шувар" можна зустріти яблука від 23,90 грн до 24,75 грн, нижня межа 19,35 грн​​​​.

"На підставі цих факторів можна припустити, що ціни на яблука в Україні залишатимуться відносно стабільними, але з потенційними коливаннями залежно від вищезгаданих чинників. Для точніших прогнозів потрібно стежити за агрометеорологічними звітами, тенденціями на світових ринках та економічною ситуацією в країні", — резюмує вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінились ціни на білоголову капусту та які фактори впливають на її вартість.

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#Ціни #Ціни на продукти #Прогноз #Яблука