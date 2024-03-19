На цену влияет сразу 8 факторов: почему в Украине дорожают яблоки

Максимальная закупочная стоимость составляет 26 гривен

На украинском рынке постепенно дорожают продукты, наиболее употребляемые между населением. Изменения не обошли и яблоки, цена которых увеличилась на 9-15% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщила Татьяна Попович руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов для " Телеграфа ", в настоящее время закупочная стоимость яблок составляет 23-26 гривен. На их цену влияет сразу 8 разных факторов.

Какие факторы могут колебать цены на яблоки

Сезонность. Поскольку яблоки являются сезонным товаром, цены могут падать в периоды высокого урожая из-за большого предложения и могут расти в периоды низкого урожая из-за малого предложения; Качество урожая. Погодные условия оказывают влияние на количество и качество урожая яблок. К примеру, сильные дожди или засуха могут повлиять на качество яблок и соответственно снизить или повысить рыночные цены; Логистические расходы. Транспортировка и хранение яблок также влияют на конечную цену. Увеличение логистических издержек приводит к росту цен на яблоки для потребителей. Импорт и экспорт. Изменения в тарифах, соглашениях о свободной торговле и других торговых ограничениях могут влиять на цены как на внутреннем, так и на внешнем рынках; Объем урожая. Увеличение объема урожая может привести к увеличению предложения на рынке, что может повлечь за собой снижение цен на яблоки, особенно в сезон сбора урожая; Спрос и предложение. Спрос на яблоки обычно растет в осенне-зимний период, поэтому, если предложение не соответствует спросу, цены могут вырасти; Экономические условия: общие экономические условия, особенно инфляция, могут также влиять на цены на яблоки. Если инфляция растет, то ожидается, что цены на продукты вырастут; Наружные рынки. Изменения мировых цен на яблоко, правила импорта и экспорта, а также тарифов могут влиять на цены в Украине.

Попович отмечает, что цены на этот фрукт могут изменяться в зависимости от региона. Например, среднемесячные цены на яблоки в Украине колеблются вокруг 20,49 грн, а вот на оптовом рынке "Шувар" можно встретить яблоки от 23,90 до 24,75 грн, нижняя граница 19,35 грн.

"На основании этих факторов можно предположить, что цены на яблоки в Украине будут оставаться относительно стабильными, но с потенциальными колебаниями в зависимости от вышеупомянутых факторов. Для более точных прогнозов нужно следить за агрометеорологическими отчетами, тенденциями на мировых рынках и экономической ситуацией в стране", — резюмирует она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменились цены на белокочанную капусту и какие факторы влияют на ее стоимость.