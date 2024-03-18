Дострокову пенсію отримають 8 категорій українців: хто зможе піти на відпочинок швидше
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Подать заяву на пенсію можна у ПФУ
В Україні літні особи можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років, але є обставини, коли відпочинок настане достроково.
Як мовиться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", це стосуватиметься осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян. Для призначення виплати особі треба зібрати 5 офіційних папірців.
Хто саме може вийти на пенсію раніше
- люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;
- жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю;
- військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення;
- дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;
- ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку;
- особи передпенсійного віку, яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі станом здоров'я;
- працівники, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;
- люди з рідкісними хворобами.
Як подати заяву на пенсію
Щоб подати заяву на дострокову пенсію до Пенсійного фонду, необхідно представити наступні документи:
- Заява на отримання дострокової пенсії.
- Посвідчення особи (оригінал та його копія).
- Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
- Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).
- Довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи мають право на пенсію за віком та список необхідних документів для її призначення.