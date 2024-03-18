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Дострокову пенсію отримають 8 категорій українців: хто зможе піти на відпочинок швидше

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Гривня Новина оновлена 18 березня 2024, 15:08
Гривня. Фото depo.ua

Подать заяву на пенсію можна у ПФУ

В Україні літні особи можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років, але є обставини, коли відпочинок настане достроково.

Як мовиться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", це стосуватиметься осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян. Для призначення виплати особі треба зібрати 5 офіційних папірців.

Хто саме може вийти на пенсію раніше

  1. люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку;
  2. жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю;
  3. військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення;
  4. дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули;
  5. ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку;
  6. особи передпенсійного віку, яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі станом здоров'я;
  7. працівники, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них;
  8. люди з рідкісними хворобами.

Як подати заяву на пенсію

Щоб подати заяву на дострокову пенсію до Пенсійного фонду, необхідно представити наступні документи:

  • Заява на отримання дострокової пенсії.
  • Посвідчення особи (оригінал та його копія).
  • Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.
  • Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).
  • Довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи мають право на пенсію за віком та список необхідних документів для її призначення.

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#Пенсії #Пенсія #Дострокова пенсія