Дострокову пенсію отримають 8 категорій українців: хто зможе піти на відпочинок швидше

Подать заяву на пенсію можна у ПФУ

В Україні літні особи можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років, але є обставини, коли відпочинок настане достроково.

Як мовиться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", це стосуватиметься осіб з інвалідністю, військовослужбовців, ліквідаторів Чорнобильської катастрофи та інших категорій громадян. Для призначення виплати особі треба зібрати 5 офіційних папірців.

Хто саме може вийти на пенсію раніше

люди з інвалідністю по зору I групи. Але на пенсію вони можуть вийти не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку; жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері дітей з інвалідністю; військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях або отримали інвалідність внаслідок поранення; дружини або чоловіки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули; ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконавці інтернаціонального обов'язку; особи передпенсійного віку, яким розірвано трудовий договір у зв'язку зі станом здоров'я; працівники, які працювали у районах Крайньої Півночі або місцевостях, прирівняних до них; люди з рідкісними хворобами.

Як подати заяву на пенсію

Щоб подати заяву на дострокову пенсію до Пенсійного фонду, необхідно представити наступні документи:

Заява на отримання дострокової пенсії.

Посвідчення особи (оригінал та його копія).

Документи, що підтверджують стаж роботи (трудова книжка) або інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи.

Довідка про присвоєння індивідуального податкового номера (коду РНОКПП).

Довідка про доходи за період страхового стажу роботи. Ця довідка має містити інформацію за останні 60 календарних місяців до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які особи мають право на пенсію за віком та список необхідних документів для її призначення.