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Подорожчає ще на 10%: який овоч борщового набору виросте в ціні у березні і чому

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Овоч
Овоч. Фото Pixabay

Експерти дали прогноз

Протягом березня найбільш вживані продукти поступово дорожчають. Ріст цін також не обійшов і на буряк низької та середньої якості, вартість якого в супермаркетах складає 16-18 гривень.

А за відбірний овоч продавці на ринку можуть просити від 40 до 45 гривень за кілограм. Про це повідомили аналітик УКАБ Максим Гопка та директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Thepage.

Для порівняння, за даними Міністерства фінансів, ціна на буряк у березні 2023 року становила 10 гривень.

За словами Олега Пендзина, ціна на цей овоч продовжить зростати. Це відбуватиметься через те, що пропозиція на українському ринку значно скоротилася, оскільки складських запасів у фермерів майже немає.

Максим Гопка погоджується з ним, зазначаючи, що в березні ціни на буряк зростуть щонайменше на 10%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що банани в Україні будуть дорожчати. Експерти кажуть, що це очікується через розвиток хвороби на плантаціях, підвищення цін на добрива, енергію, логістику та виплати заробітної плати працівникам.

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#Буряк #Ціни #Ціни на продукти #Прогноз