Ціни ростуть: в Україні продовжують дорожчати популярні алкогольні напої

Горілка має найнижчий індекс підняття цін

В Україні продовжують коливатися ціни, так деякі овочі дешевшають. Але це не стосується алкогольних напоїв, які навпаки продовжують дорожчати.

Про це свідчать дані порталу "Мінцифри". Підвищення вартості торкнулося пива, вина та горілки.

Ціни на пиво

Ціни на пиво

У березні українці можуть придбати 500 мл пива за 32,59 грн, що на 3,7 грн дорожче, ніж у лютому. Адже минулого місяця цей напій продавали за 28,89 грн.

Найдоступніші ціни на пиво у магазинах "Novus", там воно по 31,99 грн, а от у "Metro" — 33,18 грн.

Ціни на вино

Ціни на вино

Червоне вино у березні продають 750 мл за 104,63 грн в середньому. Хоча у лютому його вартість складала 101,15 грн, що на 3,48 грн менше.

У магазинах "Auchan" українці можуть придбати алкогольний напій за 99,00 грн, а у "Novus" — за 109,00 грн.

Ціни на горілку

Ціни на горілку

Міцні напої також трохи подорожчали у березні, адже горілка продається по 118,94 грн за 500 мл. Тобто на 1,4 грн дорожче, ніж у лютому, тоді її вартість складала 117,54 грн.

Купувати горілку найвигідніше у "Megamarket" за 116,10 грн, от у "Metro" вона коштує 123,67 грн.

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