Подорожает еще на 10%: какой овощ борщового набора вырастет в цене в марте и почему

Эксперты дали прогноз

В марте наиболее употребляемые продукты постепенно дорожают. Рост цен также не обошел и на свеклу низкого и среднего качества, стоимость которой в супермаркетах составляет 16-18 гривен.

За отборочный овощ продавцы на рынке могут просить от 40 до 45 гривен за килограмм. Об этом сообщили аналитик УКАБ Максим Гопка и директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для Тhepage.

Для сравнения, по данным Министерства финансов, цена на свеклу в марте 2023 года составила 10 гривен.

По словам Олега Пендзина, цена на этот овощ продолжит расти. Это будет происходить из-за того, что предложение на украинском рынке значительно сократилось, поскольку складских запасов у фермеров почти нет.

Максим Гопка соглашается с ним, отмечая, что в марте цены на свеклу вырастут по меньшей мере на 10%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бананы в Украине будут дорожать. Эксперты говорят, что это ожидается из-за развития болезни на плантациях, повышения цен на удобрения, энергию, логистику и выплаты заработной платы работникам.