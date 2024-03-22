С 1 апреля траты на коммунальные услуги вырастут: озвучены тарифы для населения

Для пересмотра стоимости есть веские основания

С 1 апреля 2024 года украинцам придется больше тратить на некоторые коммунальные услуги. Во многих городах повысится тариф на воду в среднем на 28%.

Рост стоимости водоснабжения и водоотведения зависит от конкретного водоканала. Поэтому в разных областях этот тариф будет отличаться, сообщает "Телеграф".

Останется неизменной стоимость газа. Так как почти все население страны пользуется услугами "Нафтогаза", то для большинства актуальным тарифом будет 7,96 грн/кубометр. Причем те клиенты компании, которые вовремя платят за услугу и делают это онлайн, могут сэкономить, получив небольшую скидку.

Что касается украинцев, которым поставляют "голубое топливо" другие предприятия, то им тоже не стоит ждать подорожания. Тариф останется на уровне марта 2024 года.

При этом не исключено, что стоимость газа пересмотрят с мая или июня. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил о наличии у него инсайдерской информации. Якобы уже в ближайшие месяцы тариф на газ вырастет, причем существенно.

Стоимость электричества для населения с 1 апреля не изменится. Сейчас она составляет 2,64 грн за 1 кВт*ч.

Ранее "Телеграф" сообщал, что отопительный сезон закончится раньше обычного. Погода позволяет скорее отключить батареи, а вместе с тем и сэкономить на отоплении.