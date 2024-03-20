Попиту на валюту немає, а долар - дорожчає: чи сягне курс за межі 40 гривень

Ринок одразу реагує на будь-які зміни

Готівковий курс американської валюти вже перевалив за 39 гривень. За словами експерта, на цьому тижні показники не перевищать відмітку в 40 гривень.

Як прогнозує директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, курс не мав попиту серед населення протягом минулого тижня. Така сама ситуація очікується і в період 20-24 березня.

"На мою думку, протягом цього тижня вартість долара у готівковому сегменті валютного ринку коливатиметься в діапазоні 38,7 – 39,4 гривні за долар", – каже Золотько.

Вона зауважує, що важливим орієнтиром для готівкового долара є котирування (Ред. Котирування — це ціна (курс, відсоткова ставка) товару, яку оголошує продавець або покупець і за якою вони згодні зробити купівлю або продаж) на валютному ринку України. Тому останнім часом спостерігається коливання курсу, адже ринок одразу реагує на зміни обсягу попиту та пропозиції валюти.

Курс долара в Україні станом на 20 березня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 20 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,85 грн (купівля) та 39,35 (продаж). Готівковий курс — 39,21 (купівля) та 39,35 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,13 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зміна облікової ставки вплине на зниження курсу долара протягом цього тижня.