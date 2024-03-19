Злетить до 40 гривень? Що буде з курсом долара найближчим часом

Банкір дав позитивну відповідь

Протягом останніх днів курс показував українцям лише здорожчання і наразі готівкова валюта коштує понад 39 гривень. Експерт прогнозує, що найближчим часом показники можуть падати.

Як повідомив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний у коментарі для РБК-Україна, до 40 гривень курс точно не виросте. Нацбанк регулює ситуацію на ринку, намагається не дати національній валюті знецінитись та витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курс 40 грн/долар в короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та на початку квітня в податковий та зарплатний період", — сказав Курінний.

Він зауважує, що валютний ринок, Мінфін та Нацбанк чекають на надання траншу від міжнародних партнерів.

Щодо того, чи варто наразі купувати валюту, то банкір каже, що НБУ не відійшов від своєї стратегії керованої гнучкості обмінного курсу.

"Але зараз важко точно спрогнозувати те, який саме буде курс. Тому спостерігаємо за ринком та очікуємо на деяке зміцнення гривні після декількох днів послаблення", — додав він.

Курс долара в Україні станом на 19 березня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 19 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,70 грн (купівля) та 39,20 (продаж). Готівковий курс — 39,04 (купівля) та 39,16 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,97.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара протягом 19-24 березня 2024 року.