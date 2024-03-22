Кінець березня не порадує? Чого українцям чекати від курсу долара

Національний банк України змінює курс

Наступного тижня, з 25 по 31 березня, курс валют не матиме суттєвих змін, хоча й очікуються певні коливання. Очікується, долар буде в межах 37,5 — 38,5 гривень.

Національний банк України змінює курс у бік того рівня, який зазначався як середньорічний — 39 грн за долар. Такої думки керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращія.

Він прогнозує, що після коливань в межах 38,3 – 38,5 гривень долар може зрости до 39 грн. Проте такий показник може бути вже в останні дні березня, або навіть на початку квітня.

Зазначимо, за прогнозами начальника департаменту банку "Глобус" Тараса Лєсового, наступного тижня валютні коливання будуть у межах 38,5-39,5 грн/дол. та 41,5-43 грн/євро на міжбанку та 38,5-40 грн/дол. та 41-43,5 грн/євро на готівковому ринку. Водночас щоденні зміни залишатимуться на звичному рівні, не перевищуючи на міжбанку, 0,2 грн, а на готівковому (в комерційних банках) – до 0,3 грн, тоді, як в обмінних пунктах можливі зміни до 0,5 грн.

Діапазон коливання на готівковому ринку прогнозується наступний:

різниця курсів купівлі в банках буде 0,2-0,3 грн за долар, 0,3-0,5 за євро, в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн за долар, 0,5-0,7 за євро;

різниця курсів продажу буде 0,1-0,2 грн за долар, 0,2-0,3 грн за євро (у банках) та 0,3-0,5 грн за долар, до 0,5 грн за євро (в обмінних пунктах).

Раніше "Телеграф" писав, що на кінець 2024 року курс долара в Україні може зрости до 41 грн. Але таке зростання валюти можливе лише за песимістичного прогнозу уряду.