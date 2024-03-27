Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку: куди підуть гроші

Гроші виділені під гарантії Японії та Великої Британії.

Світовий банк затвердив надання Україні кредиту на 1,5 мільярда доларів. Гроші підуть на підтримку політики відновлення та розвитку.

Як йдеться у повідомленні Кабміну, гроші будуть виділені під гарантії Японії та Великої Британії. Таким чином буде виділено 984 мільйони доларів та 515 мільйонів доларів відповідно.

"Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку Державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних та гуманітарних видатків держбюджету", – зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас з метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України в рамках позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів передбачено капіталізацію відсотків у сумі 99,54 млн. доларів США.

Програма DPL, за якою надаються кошти, це проєкт, спрямований на підтримку реформ в Україні. Кошти спрямовуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за підсумком виконання умов.

Очікується, що кошти буде передано до українського держбюджету вже до кінця поточного місяця.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України напередодні знизив облікову ставку на 0,5 процентного пункту (п.п.) до 14,5%.