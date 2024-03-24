Томати за ціною золота? За тиждень популярний в Україні овоч подорожчав на 11%

Свіжі поставки на ринок минулого тижня здійснювалися у мінімальних обсягах.

На українському ринку помітно скоротилася пропозиція помідорів, внаслідок чого продавці підвищили ціну на цю продукцію. Але на закупці оптом вартість товару майже не знизилась.

Про це повідомив сайт EastFruit. Така тенденція пояснюється скороченням пропозиції на ринку імпортних томатів, зокрема виробництва Туреччини. Що пов'язано зі зниженням обсягів імпорту з цієї країни через несприятливі погодні умови.

Сьогодні імпортні помідори пропонують до продажу у діапазоні 78-90 грн/кг ($1,99-2,30/кг). Це у середньому на 11% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Тижнем раніше імпортери та оптові компанії зосередились на розпродажі томатів, які вони закупили на початку місяця, але не змогли реалізувати у заплановані терміни. При цьому свіжі поставки на ринок минулого тижня здійснювалися у мінімальних обсягах.

Таким чином, цього тижня виник дефіцит тепличних томатів, що й дало змогу імпортерам підвищити ціни, пишуть EastFruit. Попри подорожчання помідорів, оптові ціни на них залишаються в середньому на 10% нижчими, ніж торік, повідомляють.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні різко впали ціни на один із найпопулярніших продуктів — домашнє сало.