Резко упало предложение: подорожал один из любимых овощей украинцев

Это важный ингредиент для весенних салатов

В Украине продолжают расти цены на продукты. Ранее мы писали о стоимости Пасхальной корзины, а теперь сообщаем о подорожании импортных помидоров.

На рынке значительно упало предложение, а спрос остается высоким. Поэтому стоимость овощей выросла, о чем пишет проект EastFruit.

Страна-поставщик Турция увеличила цены на помидоры из-за активизации поставок продукции в страны Евросоюза. Только за неделю стоимость увеличилась на 11%.

На рынках и супермаркетах импортные помидоры продаются за 84-100 грн/кг, сообщают аналитики проекта. Украинские фермеры пока не собирают массово урожай овоща. Поэтому их стоимость тоже высока, потому что спрос значительно превышает предложение.

По прогнозам аналитиков, ситуация изменится уже во второй половине апреля. На прилавках появятся тепличные помидоры, так что спрос на импортные существенно снизится, а с ними и цена на овощ.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие три важных продукта подешевели в начале апреля. Они есть на кухне у каждой хозяйки, поэтому следует закупить их с запасом по доступной цене.

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